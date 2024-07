Miami Heat ha logrado su primer título de la Summer League de la NBA al vencer a los Memphis Grizzlies 120-118 en un emocionante partido decidido en la prórroga por una canasta de Pelle Larsson. Esta final fue histórica no solo por ser la de mayor puntuación, sino también por ser la segunda en resolverse en tiempo extra.

La canasta decisiva de Larsson fue una jugada muy ensayada. “El entrenador (Dan Bisaccio) marcó una gran jugada que hemos ejecutado en los entrenamientos muchas veces. Hicieron un muy buen trabajo defendiendo, pero lo logré,” comentó Larsson.

La final se resolvió con un marcador objetivo, donde el primer equipo en alcanzar 120 puntos ganaba, similar al formato usado en el All-Star Game hasta 2024.

Josh Christopher fue nombrado MVP de la final, anotando 24 puntos y liderando al Heat a un balance perfecto de 6-0 en el torneo. Tras jugar con los Houston Rockets en las temporadas 2021-22 y 2022-23, Christopher pasó la última temporada en la G League, donde promedió 16.9 puntos, 4.6 rebotes y 4.4 asistencias.

Otros jugadores destacados de los Heat incluyeron a Kel’el Ware con un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes, Alondes Williams con 21 puntos, Cole Swider con 19 puntos y Larsson con 16 puntos.

24 PTS 🏆 4 REB 🏆 6 3PM

Josh Christopher was named the 2024 NBA Summer League Finals MVP after dropping a team-high 24 PTS to lead the @miamiheat to the title! pic.twitter.com/KkcV3FktyU

— NBA G League (@nbagleague) July 23, 2024