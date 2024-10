La situación financiera de los Milwaukee Bucks es un desafío considerable. Con los sueldos de Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard superando ampliamente el segundo apron salarial, el equipo se ve obligado a ser creativo en la búsqueda de refuerzos. Esto implica encontrar jugadores de calidad que puedan aportar sin requerir grandes contratos. En este contexto, Terence Davis ha sido convocado para una prueba de 10 días con la esperanza de hacerse un hueco en la plantilla de los Bucks.

Davis, un escolta que ha tenido experiencia tanto en la NBA como en la G League, llega con un contrato de exhibición y la posibilidad de ganarse un lugar en la rotación del equipo. Los Bucks, que deben ajustar su plantilla antes de que comience la temporada, buscan completar su equipo con 15 contratos estándar y dos two-way antes de dar inicio a la nueva campaña. El tiempo corre, y Davis deberá aprovechar esta breve oportunidad para demostrar su valía.

The Milwaukee Bucks are signing Terence Davis to an Exhibit 10 contract, per a league source.@eric_nehm pic.twitter.com/NoRQCZtlvz

— ‘g (@LegacyGiannis) October 3, 2024