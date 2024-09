Con sus 1,85 metros de altura, Trae Young es uno de los jugadores más bajos en la NBA, pero esto no ha impedido que se convierta en una de las figuras más destacadas de la liga. Durante su participación en el podcast Million Dollaz Worth of Game, el base de los Atlanta Hawks sorprendió al declarar que, si midiera dos metros, sería el mejor jugador jamás visto.

Trae Young says that if he was 6’8” instead of 6’1”, he’d be the “best player to ever play this game.”

“They just out there tall, and that’s all… If I was 6’8, I feel like I would be the best player ever to play this game. Just because of my mentality and the way I play and… pic.twitter.com/x46r1MJNHc

