Troy Brown Jr., quien alguna vez fue una pieza importante en la rotación de equipos como Washington Wizards, Chicago Bulls y Los Angeles Lakers, atraviesa un momento difícil en su carrera. Tras una temporada irregular dividida entre Minnesota Timberwolves y Detroit Pistons, el alero de 24 años se encuentra sin equipo al inicio de septiembre y busca una nueva oportunidad para mantenerse en la NBA.

Los Golden State Warriors han decidido darle una oportunidad a Brown Jr., invitándolo a una serie de entrenamientos privados. Aunque esta prueba no garantiza un contrato para la temporada 2024-25, el jugador espera impresionar al cuerpo técnico de los Warriors lo suficiente como para obtener al menos un contrato Exhibit 10 o uno de los dos contratos two-way que el equipo aún tiene disponibles.

Brown Jr. viene de cobrar 4 millones de dólares en la pasada temporada, la primera de las dos que figuraban en su contrato con los Timberwolves. Sin embargo, su paso por Minnesota fue corto. Tras ser traspasado a los Pistons en el movimiento que involucró a Monte Morris, la franquicia de Detroit decidió cortarlo para evitar pagar el segundo año de su contrato.

A lo largo de su carrera, Brown Jr. ha mostrado destellos de talento, especialmente durante su tiempo en Washington, donde fue una opción sólida en la rotación del equipo. No obstante, la inestabilidad en los últimos años ha frenado su progreso, llevándolo a pelear por un puesto en la liga en un mercado de agentes libres más competitivo que nunca.

The Warriors will be working out veteran Troy Brown Jr. this week as part of a few vet workouts, a source tells ESPN.

Brown spent one season with the Lakers in 2022/23 and has time with the Timberwolves last year. Golden State has two partial non-guarantee contracts available.… pic.twitter.com/8bi7PQqvB7

— GSW Film Room💛💙 (@GswFilm) September 4, 2024