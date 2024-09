Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Philadelphia 76ers han premiado la lealtad y el trabajo de Jared Brownridge con un contrato Exhibit 10, lo que le permitirá participar en el training camp de la organización de Pensilvania. A sus 29 años, Brownridge ha sido una pieza constante en la G League durante los últimos siete años, defendiendo los colores de los Delaware Blue Coats, el equipo afiliado de los Sixers.

