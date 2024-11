Vince Carter: ‘Los Raptors deberían retirar la camiseta de Kyle Lowry El histórico jugador Vince Carter, cuyo número ya ondea en lo alto del Scotiabank Arena, considera que Kyle Lowry merece el siguiente lugar en el panteón de los Toronto Raptors por sus años de entrega y su papel clave en el título de 2019.

Vince Carter, el primer jugador en ver su camiseta retirada por los Toronto Raptors, ha dejado clara su postura sobre quién debería seguir sus pasos. En su reciente aparición en el programa Run It Back, el legendario alero nombró a Kyle Lowry como el siguiente candidato para recibir este honor, destacando su duradera influencia en la franquicia canadiense y su rol fundamental en el campeonato de 2019.

“Creo que Kyle Lowry, por todo lo que ha sumado y aportado al equipo durante nueve años, debería ser el siguiente”, comentó Carter. “Obviamente, DeMar DeRozan también es un fuerte candidato, pero Kyle ganó un anillo y estuvo muchos años en la franquicia, así que creo que será él. Tiene que ser uno de los primeros a tener en cuenta, eso seguro”, agregó, refiriéndose al impacto de Lowry en la historia reciente de los Raptors.

El legado de Lowry en Toronto

La conexión de Lowry con los Raptors va más allá de su tiempo en cancha. Durante sus nueve temporadas con el equipo, el base no solo lideró a los canadienses hacia el primer título en la historia de la franquicia, sino que también dejó una huella profunda en los fanáticos y en la ciudad. Formó junto a DeRozan una dupla que llevó a Toronto a competir año tras año en los playoffs, y se convirtió en el líder histórico en categorías como triples anotados, balones robados, asistencias y triple-dobles.

Ese campeonato de 2019, logrado junto a Kawhi Leonard, fue el punto culminante de su carrera en Toronto y una hazaña que, para muchos, lo coloca al frente de la lista de jugadores a quienes se les podría retirar la camiseta. Su entrega y espíritu de liderazgo han sido esenciales para transformar a los Raptors en una fuerza competitiva en la Conferencia Este.

¿Lowry o DeRozan? El dilema de la próxima camiseta retirada

El debate sobre la próxima camiseta retirada parece inclinarse entre Lowry y DeRozan. Aunque DeRozan también dejó una huella imborrable, Lowry cuenta con el título de campeón que podría ser el factor decisivo para la franquicia y sus seguidores. Vince Carter, quien ha visto la evolución de los Raptors desde sus inicios, considera que el logro de Lowry y su rol en momentos clave son razones suficientes para inmortalizar su legado.

Con Carter ahora como el primer nombre en los anales del Scotiabank Arena, el camino está abierto para que, más temprano que tarde, el número de Kyle Lowry ocupe un lugar en lo alto del estadio.