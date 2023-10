Bryce Harper y Nick Castellanos hablan del doble play sufrido ante Atlanta Los 2 protagonistas del final atroz que sufrieron ayer los Phillies hablaron sobre la electrizante jugada que acabó consumando la remontada de los Bravos.

El día de ayer tuvo de todo para los Phillies de Philadelphia, los cuales pasaron de la exaltación que produce el ver casi concretada una clasificación a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al martirio de ver cómo se les escurría entre las manos un triunfo que hubiera dejado las cosas prácticamente sentenciadas ante los Bravos de Atlanta que, por cierto, ahora lucen revitalizados y peligrosos. De estar ganando 4×0 a perder 5×4 sobre la octava entrada con un doble play de leyenda en el último inning, así fue el destino del cuadro de Pensilvania.

En una acción que bien pudo significar el empate sobre el epílogo para los dirigidos por Rob Thomson, el Philly sufrió el duro castigo de la defensa excepcional del jardinero central Michael Harris II. Lo curioso y doloroso a la vez es que quienes protagonizaron la jugada por parte de los visitantes fueron 2 de sus principales baluartes: Bryce Harper y Nick Castellanos. El primero con un corrido de bases lapidario y el segundo con un batazo al que le faltaron centímetros para voltear la pizarra.

Sobre esto hablaron ambos toleteros, cada uno con las sensaciones a flor de piel recogidas por el medio de su localidad Philadelphia Enquirer. A continuación, reproducimos en texto el lamento de Harper de su propia voz: “Simplemente me arriesgué. Michael hizo una gran jugada y me dobló. Es una forma difícil de terminarlo. Probablemente no debí haber pasado de la segunda base, pero tomé una decisión y viviré con eso”.

Por su parte, Castellanos también tuvo palabras para la excelente intervención de Harris II: “Sabía que había hecho un buen swing y sabía que le había pegado con una buena parte del bate. Solo decía en mi cabeza ‘Vamos, vamos’, y entonces hizo (el jardinero) una gran captura”.

Por su parte, el careta JT Realmuto restó importancia a los hechos y justificó a su compañero corredor diciendo: “Realmente no se puede culpar a Harp porque está tratando de anotar desde la primera. En su mente, está tratando de anotar con un doble. Fue una gran jugada de Michael (Harris II)”.