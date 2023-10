Catorce jugadores eligen la agencia libre de MLB antes del fin de la zafra Son varios los peloteros que han preferido optar por la agencia libre en Las Mayores de cara al 2024. César Valdez es uno de ellos. ¿Adónde se dirigirá el dominicano?

Aunque todavía la temporada 2023 de las Grandes Ligas no llega a su fin, es interesante ver cómo varios peloteros ya tomaron importantes decisiones para su futuro. Se trata de aquellos que, a pesar de no ver culminado todavía el actual ciclo, se adelantaron a los acontecimientos y eligieron ir a la agencia libre en busca de una oportunidad para resarcirse y, al mismo tiempo, relanzar sus carreras en el mejor béisbol del mundo.

Dentro de este grupo hay de todo. Desde atletas jóvenes que todavía tienen mucho para dar en la disciplina de las bolas y los strikes, hasta hombres que ya están en el epílogo de sus trayectorias e intentan colgar los spikes con orgullo y dignidad. En concreto, se trata de un número de 14 profesionales que se encuentran desde ya disponibles para escuchar ofertas de cualquier tipo, sea para jugar directamente en Las Mayores, optar por un contrato de ligas menores o incluso, una sencilla invitación a los campos de entrenamiento.

Jugadores que eligieron la agencia libre de cara a la campaña 2024 de MLB

Receptores

Chris Okey

Jardineros

Henry Ramos

Lanzadores

Kyle Barraclough

Silvino Bracho

Daniel Castano

Diego Castillo

Nabil Crismatt

Justin Dunn

Javy Guerra

Brent Honeywell Jr.

Brett Kennedy

Jake Reed

José Rodríguez

César Valdez

En este listado encontramos a un par de dominicanos, ambos serpentineros, pero en situaciones diametralmente opuestas. En primer lugar está Diego Castillo, lleno de juventud con apenas 29 años y una carrera en la Gran Carpa de 6 años bastante sólida. Con temporadas en los Rays de Tampa Bay y los Marineros de Seattle, el hombre nacido en Cabrera fue uno de los relevistas más regulares del juego hasta la campaña anterior.

No obstante, sufrió una turbulencia al comienzo del actual curso que lo envió a la categoría Triple A, lugar en el que los problemas han seguido aconteciendo, razón por la cual no pudo devolverse al máximo nivel durante todo el año. Aun así, es innegable su calidad y no se descarta que esa calidad regrese para el 2024, por lo que seguramente le llegarán ofrecimientos de provecho.

Por otro lado, tenemos a César Valdez, un veterano que ha probado el Big Show durante varios periodos entre el año 2010 y 2022 con diversos uniformes, pero que nunca ha podido establecerse, salvo la zafra de 2021 en la que realizó 39 apariciones con los Orioles de Baltimore en calidad de relevo. Para él, será todo un reto conseguir contrato en el norte para su campaña de 39 años de edad, aunque es cierto que esto dependerá en gran medida de lo que demuestre en la LIDOM 2023-2024, circuito en el que se ha erigido como el mejor lanzador en los últimos años de forma indiscutida.