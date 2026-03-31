Chicago corta a una joven promesa tras una fuerte controversia fuera de la cancha El escolta Jaden Ivey fue desvinculado por los Chicago Bulls luego de una serie de declaraciones en redes sociales que generaron rechazo dentro y fuera de la franquicia.

La etapa de Jaden Ivey en Chicago terminó abruptamente y con polémica. La franquicia decidió rescindir su contrato al considerar que su comportamiento reciente resultó perjudicial para el equipo, tras la difusión de comentarios en redes sociales que provocaron un fuerte impacto mediático.

El jugador, de 24 años, había realizado una transmisión en vivo en la que expresó opiniones críticas vinculadas a cuestiones sociales y religiosas, incluyendo cuestionamientos al apoyo de la NBA al Mes del Orgullo. Sus declaraciones generaron rechazo inmediato y colocaron a la organización en una situación incómoda respecto a sus valores institucionales.

Desde el entorno de los Bulls remarcaron la importancia de sostener un clima basado en el respeto y la inclusión, lo que terminó inclinando la balanza hacia la desvinculación. La decisión llegó en un contexto ya complejo para el base, que apenas había disputado cuatro partidos con el equipo debido a problemas físicos.

Ivey, que venía de ser considerado una apuesta a futuro tras su paso por los Detroit Pistons, quedó ahora en una situación incierta dentro de la liga. Incluso, el propio jugador cuestionó públicamente la medida y defendió sus dichos, asegurando que responden a sus convicciones personales.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre la libertad de expresión de los deportistas y las políticas institucionales de las franquicias en una liga que busca posicionarse como promotora de diversidad e inclusión.