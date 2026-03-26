Pacheco sorprendió al máximo favorito y firmó una de las victorias más importantes de su carrera El mexicano derrotó al experimentado James Duckworth y se metió en los cuartos de final del ATP Challenger de Morelia.

Ante su gente y en un escenario de alta exigencia, el joven tenista dio un golpe que confirma su crecimiento dentro del circuito.

El mexicano Rodrigo Pacheco logró una victoria histórica al eliminar al australiano James Duckworth, primer sembrado del torneo, en el ATP Challenger de Morelia, tras imponerse por 7-6(4) y 6-3.

El triunfo cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta la diferencia de experiencia entre ambos jugadores. Duckworth llegaba como uno de los favoritos y mejor posicionado en el ranking ATP, mientras que Pacheco afrontaba el desafío como una de las promesas emergentes del tenis mexicano.

El partido fue intenso desde el inicio, con un primer set muy parejo que se definió en el tie break. Allí, el local mostró solidez mental y precisión en los puntos clave para tomar la ventaja.

En el segundo parcial, Pacheco mantuvo el control del juego, logró un quiebre determinante y sostuvo su nivel para cerrar el encuentro sin sobresaltos, consolidando una actuación muy completa.

El apoyo del público en el Estadio Tres Marías fue un factor clave durante todo el partido, impulsando al joven tenista en los momentos de mayor presión.

Con este resultado, el mexicano avanzó a los cuartos de final del certamen, en lo que representa uno de los hitos más importantes de su carrera profesional hasta el momento.

Más allá del resultado puntual, la victoria refuerza la proyección de Pacheco como una de las principales figuras del tenis mexicano, en un contexto donde el país busca volver a tener protagonismo en el circuito internacional.