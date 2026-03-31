Cavaliers y Lakers se cruzan en un duelo clave: cómo verlo en vivo El partido entre Cleveland y Los Ángeles podrá seguirse en televisión y plataformas digitales en toda Latinoamérica, con varias opciones disponibles según el país.

La NBA ofrece un nuevo cruce atractivo en la recta final de la temporada regular: Cleveland Cavaliers y Los Angeles Lakers se enfrentan en un partido que genera expectativa tanto por el presente de ambos equipos como por su proyección hacia los playoffs.

El encuentro está programado para disputarse en la noche del martes 31 de marzo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con inicio a las 23:30 en Argentina (04:30 del miércoles en España).

En cuanto a la transmisión, el partido podrá verse en Latinoamérica a través de ESPN, mientras que también estará disponible vía streaming en plataformas como Disney+ y el NBA League Pass, el servicio oficial de la liga que ofrece acceso a los partidos en vivo y bajo demanda.

Para quienes se encuentren en México, la televisación también estará a cargo de ESPN, con alternativas digitales adicionales como Prime Video. En Estados Unidos, en tanto, la cobertura se realizará por señales regionales como FanDuel Sports Network Ohio y SportsNet LA.

El cruce se da en un contexto competitivo para ambos equipos, que buscan consolidarse en sus respectivas conferencias de cara a la postemporada. Los Lakers, con figuras de peso, intentan sostener su posición en el Oeste, mientras que los Cavaliers apuntan a afirmarse como uno de los protagonistas del Este en una temporada exigente.