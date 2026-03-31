Boston aseguró su lugar en playoffs y confirma su vigencia en la élite Los Celtics sellaron su clasificación tras una sólida victoria y estiraron una racha histórica que los mantiene como protagonistas en la Conferencia Este.

La temporada regular de la NBA empieza a entrar en su tramo decisivo y ya aparecen los primeros equipos que aseguran su presencia en la postemporada. En ese contexto, los Boston Celtics se convirtieron en uno de los conjuntos que ya tienen garantizado su lugar en los playoffs 2026.

El equipo de Massachusetts logró la clasificación el pasado 29 de marzo tras imponerse con autoridad ante los Charlotte Hornets, resultado que le permitió asegurar matemáticamente su continuidad en la lucha por el título.

Más allá del boleto conseguido, el dato refuerza una tendencia: Boston alcanzó su 12ª clasificación consecutiva a playoffs, consolidando la racha activa más extensa de la liga y ratificando su consistencia en la última década.

En el partido que selló el objetivo, Jayson Tatum volvió a ser determinante. El alero lideró al equipo con 32 puntos y aportes en distintos rubros del juego, siendo la principal referencia de un plantel que se mantiene competitivo pese a las dificultades físicas que atravesó durante la temporada.

Sin embargo, a nivel general, los Celtics no fueron el primer equipo en lograr la clasificación en esta temporada. Ese honor le correspondió a Oklahoma City Thunder, que aseguró su lugar semanas antes, marcando el ritmo en la Conferencia Oeste.

Con varios equipos ya encaminados y otros peleando por ingresar vía Play-In, la NBA comienza a perfilar un cierre de fase regular cargado de tensión, donde cada victoria puede definir posiciones clave de cara a los cruces eliminatorios.