¿Falló como líder? Manny Machado se defiende el descalabre de los Padres Los dedos ahora apuntan hacia el dominicano y capitán de la escuadra de San Diego, porque claro, cuando la desgracia llega solo queda apuntar con el dedo hacia algo o alguien.

No es ningún secreto que los Padres de San Diego, que se encuentran a 20 juegos de la División Oeste de la Liga Nacional al comenzar el juego hoy , no han cumplido con las expectativas. Un nuevo informe de Kevin Acee del San Diego Union-Tribune pinta un cuadro claro de sólo algunos de los problemas que enfrentan los Padres esta temporada, incluyendo lo que él describe como un “ vacío de liderazgo ”.

Según se informa, parte del problema radica en Manny Machado y en su talento natural. Machado es claramente el ‘líder’ de la casa club. Su contrato de 350 millones de dólares refleja eso. Pero además de su habilidad en el plato y en el campo, ¿cuánto contribuye a construir una cultura ganadora?

El consenso unánime entre los más de 30 encuestados apuntó a que Machado controla la casa club y marca el tono y la personalidad del equipo. Esta conclusión se logró gracias a la correa larga que le dieron. Sin mencionar el hecho de que, según se informa, ha dado mensajes desde la oficina principal que se supone que debe transmitir a sus compañeros de equipo en lugar de que ellos los escuchen directamente del personal del equipo. Pero Machado no estuvo realmente de acuerdo, rechazando muchas de estas narrativas y diciendo: “Creo que todo el mundo es un líder”.

El informe enfatiza que el problema cultural más amplio no es una cuestión de que los compañeros de equipo no se gusten o carezcan de ética de trabajo o algo por el estilo. Más bien, apunta a una falta de compromiso en la casa club. Carecen de cohesión, y los mejores jugadores, como Machado, hacen sus propias cosas en lugar de ayudar a inculcar valores clave en jugadores más jóvenes o menos talentosos.

Esto ha llevado a que “varios” cercanos a la organización de los Padres sugieran que hay un “vacío de liderazgo” en la casa club, pero ni siquiera esa crítica puede recaer sobre los hombros de una sola persona. Desde quienes toman las decisiones en la parte superior de la plantilla hasta cómo el manager Bob Melvin controla la casa club y las acciones individuales de cada compañero de equipo, esto depende de todos.

Machado no siente que haya problemas culturales dentro del clubhouse de los Padres.

“¿Qué es esto, béisbol universitario? ¿La escuela secundaria?” dijo en un momento.

Manny Machado responde

Muchos jugadores afirmaron que esta es la “temporada más extraña” que jamás hayan experimentado, incluido su tiempo en las ligas menores. Cuando se les preguntó por qué los problemas culturales del equipo no se habían abordado internamente, algunas personas dijeron que los temas ya se habían tratado pero cayeron en oídos sordos. Esto incluyó lo que algunos estimaron fueron “ocho o nueve” reuniones de equipo en las que participaron varios miembros de la organización, incluidas reuniones exclusivas de jugadores. Se decía que Machado era una fuerza central en cada una de ellas, convirtiéndose en el orador principal en cada ocasión antes de no cumplir sus promesas sólo unos días después. Pero nuevamente, él no fue la única persona culpable de esto, sin embargo, el hecho de que el líder del equipo no logró marcar la pauta no pasó desapercibido.

“Y estas conversaciones comienzan a suceder. ‘Oh, bueno, no hay química, no hay liderazgo o no hay esto o no hay aquello. La casa club se está perdiendo. El entrenador ha perdido el control del club y la oficina central.’ Siempre habrá cosas. Y en última instancia todo se reduce a una cosa: no actuamos. No hice lo que soy capaz de hacer. No actuamos. Porque eso es justo lo que es. Y tienes que asumir toda la responsabilidad por eso. Al final del día, es todo lo que haces entre líneas cuando te pones esa camiseta, sales y lo dejas en el campo. Entonces esa es la historia. No creo que haya nada más de lo que se pueda decir”, expresó Machado.

Si bien la falta de cultura puede ser evidente, en última instancia, ganar lo cura todo y, por alguna razón, los Padres simplemente no pudieron estar en la columna de victorias con suficiente frecuencia esta temporada.

Aun así, para Machado todo se reduce a una cosa: los Padres no tuvieron un buen desempeño, lo que genera confusión.