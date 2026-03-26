José Caballero marcó un antes y un después con el debut del sistema tecnológico en Grandes Ligas El jugador de los Yankees protagonizó el primer uso oficial del sistema ABS, una innovación que busca revolucionar el control de bolas y strikes.

La temporada 2026 no solo arrancó con béisbol, sino también con un cambio estructural que promete transformar la toma de decisiones dentro del juego. El panameño José Caballero hizo historia al convertirse en el primer jugador en utilizar el sistema automatizado de bolas y strikes (ABS) en un partido oficial de la MLB, durante el debut de los New York Yankees en la temporada 2026.

La acción se produjo en el cuarto inning del encuentro ante los San Francisco Giants, cuando Caballero decidió desafiar un lanzamiento que había sido cantado como strike por el umpire principal. Para hacerlo, utilizó el gesto reglamentario tocándose el casco, lo que activó la revisión automática.

Sin embargo, tras el análisis tecnológico, la decisión original fue confirmada, ya que el pitcheo efectivamente rozó la zona de strike. Aunque el reto no prosperó, el momento quedó registrado como un hito en la evolución del béisbol.

El sistema ABS, implementado oficialmente en la temporada 2026, permite a bateadores, lanzadores y receptores cuestionar decisiones arbitrales en tiempo real, utilizando tecnología de rastreo que determina con precisión la ubicación de cada lanzamiento. Este modelo ya había sido probado en ligas menores y en juegos de pretemporada, y surge como un punto intermedio entre el arbitraje humano tradicional y la automatización total del conteo de bolas y strikes.

Cada equipo cuenta con un número limitado de desafíos por partido, lo que obliga a utilizarlos de manera estratégica, especialmente en situaciones de alto impacto dentro del juego.

Más allá del resultado puntual, la intervención de Caballero simboliza el inicio de una nueva etapa en la MLB, donde la tecnología comienza a tener un rol cada vez más determinante en la búsqueda de mayor precisión y justicia deportiva.