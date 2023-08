Jugadores de la MLB mejor pagados en 2023 (Manny Machado y Rafael Devers en la lista) Exploramos los jugadores que más ganarán dinero este año, vemos además el top 10 de mejores pagados, los salarios de la MLB por posición, salario promedio de la MLB y más.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

¿Quién es el jugador de la MLB mejor pagado? Los contratos en Major League Baseball, como cualquier otro deporte profesional, están aumentando rápidamente. Un título que una vez perteneció a Gerrit Cole ahora es propiedad del ex as de los Mets de Nueva York, Justin Verlander (de regreso a Houston) y del lanzador de los Texas Rangers, Max Scherzer, con Aaron Judge en segundo lugar.

Si bien los lanzadores no juegan todos los días, son increíblemente valiosos. El lanzamiento es crucial para el éxito en octubre y cuando los equipos tienen la oportunidad de ganar un as que puede ganar varios juegos en una Serie Mundial, están dispuestos a pagar lo que sea necesario para conseguirlo.

Tenga en cuenta que muchos de estos clubes no están sufriendo por el dinero. Los ingresos de la MLB aumentaron en 2021, continuando una tendencia de números récord fuera de la temporada 2020 afectada por COVID. Con algunos valores de franquicia más altos que nunca gracias a un nuevo CBA de MLB y nuevas fuentes de ingresos, los equipos tienen mucho dinero para gastar.

Max Scherzer y Justin Verlander

Contrato Max Scherzer: 3 años, $130 millones

Salario: $ 43,33 millones

Ganancias profesionales de Max Scherzer: $ 183 millones

Los Mets de Nueva York tuvieron a los dos jugadores de la MLB mejor pagados en 2023 durante solo unos meses. Después de encontrarse fuera de la escena de los playoffs a fines de julio, Nueva York colocó a Verlander y Scherzer en el bloque comercial. El 29 de julio, los Mets acordaron un canje enviando a Scherzer a los Texas Rangers.

Salario de Justin Verlander: $43.333 millones AAV

Contrato de Justin Verlander: 2 años, $86.6 millones

2025: opción de adquisición de $35 millones (140 entradas lanzadas en 2024)

Después de ganar el premio AL Cy Young de 2022, Verlander sopesó las ofertas de los Mets, los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles y los Astros de Houston. En última instancia, el futuro miembro del Salón de la Fama aterriza en la rotación de los Mets. Cada dólar en los primeros dos años de su contrato está garantizado, por lo que los Mets pagarán a sus dos mejores lanzadores un total combinado de $86,666 millones en 2023.

El 1 de agosto de 2023, Verlander fue cambiado a los Astros de Houston. Es la segunda vez que los Astros adquieren a Verlander en la fecha límite de canjes. También es la primera vez en la historia del béisbol que los dos jugadores de la MLB mejor pagados fueron intercambiados durante la temporada regular.

Aaron Judge, jardinero, Yankees de Nueva York

Contrato de Aaron Judge: 9 años, $360 millones

Salario de Aaron Judge: $ 40 millones AAV

Aaron Judge es el jugador de posición mejor pagado en la historia de la MLB. Judge firmó un contrato de nueve años y $360 millones con los Yankees de Nueva York, haciendo historia en el béisbol de varias maneras.

Judge se convierte en el primer jugador de posición de 30 años o más en firmar un contrato de $300 millones y el primero de más de 30 años en firmar un acuerdo con una duración de contrato de nueve años. Judge también se convierte en uno de los jugadores de la MLB mejor pagados de la historia, con un salario de $ 40 millones que se ubica justo detrás de Scherzer y Verlander.

El contrato de nueve años significa que Judge ganará $40 millones por temporada hasta los 39 años, lo que le permitirá terminar su carrera con los Yankees. También es un cambio masivo de lo que los Yankees habían ofrecido originalmente. Nueva York ofreció por primera vez a Judge $213,5 millones durante siete años en su propuesta antes del Día Inaugural. Al principio de la agencia libre, los Yankees ofrecieron $300 millones durante ocho años. Ahora, Judge es uno de los jugadores mejor pagados en la MLB tanto en duración de contrato, salario total y AAV.

Anthony Rendón, tercera base, Angelinos de Los Ángeles

Contrato de Anthony Rendón: 7 años, $245 millones

Salario Anthony Rendón 2023: $38.571 millones

Ganancias de carrera de Anthony Rendon: $ 127.244 millones

Después de un título de la Serie Mundial y una selección del primer equipo All-MLB con los Nacionales de Washington, Anthony Rendon llegó al mercado en el momento perfecto. Los Angelinos, responsables de pagar a dos de los jugadores mejor pagados de la MLB, llegaron a un acuerdo con el tercera base All-Star. El contrato de Rendón se extiende hasta 2026, su temporada de 36 años, e incluye una cláusula de no intercambio.

Rendon es el segundo bateador mejor pagado en la MLB en este momento, ganando un poco más que su compañero de equipo Mike Trout. Desafortunadamente para Los Ángeles, Rendón solo jugó en 47 juegos la temporada pasada y ha jugado en un total de 157 juegos desde que firmó con los Angelinos.

Mike Trout, jardinero, Angelinos de Los Ángeles

Mike Trout contrato: 12 años, $426.5 millones

Salario de Mike Trout: $37.116 millones

Ganancias profesionales de Mike Trout: $ 198 millones

El jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, no ha aparecido en los playoffs de la MLB desde 2014, su única experiencia de postemporada. Si bien los movimientos de béisbol de la franquicia siempre brindan un motivo para que se vaya, el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana y uno de los mejores jugadores en la historia de la MLB no podía dejar pasar un contrato histórico. Firmó un contrato de 12 años por un valor de $ 425 millones y firmó uno de los contratos más grandes en la historia del deporte. Cada dólar de los $ 426.5 millones está garantizado y el contrato no vence hasta 2031. No está mal para un jugador seleccionado con la selección número 25 en Draft de la MLB 2009.

Gerrit Cole, lanzador abridor, Yankees de Nueva York

Contrato de Gerrit Cole: 9 años, $324 millones

Salario de Gerrit Cole: $36 millones

Ganancias de carrera de Gerrit Cole: $ 120.222 millones

Cuando los Yankees firmaron a Cole con un contrato de nueve años por valor de $ 324 millones en diciembre de 2019, marcó el contrato más grande jamás firmado por un lanzador. Además, el salario de $36 millones de Cole superó el AAV de Trout. Una selección del primer equipo All-MLB en 2019 y 2021, el acuerdo de Cole incluye una cláusula completa de no intercambio e incluye una opción de jugador después de 2024.

Si ejerce la opción de exclusión (144 millones de dólares durante cuatro temporadas), los Yankees pueden extender una contrapropuesta para incluir un salario de 36 millones de dólares en 2029, la temporada de 38 años de edad de Cole, lo que elevaría el valor total del contrato a 360 millones de dólares.

Carlos Correa, campocorto, Mellizos de Minnesota

Contrato Carlos Correa: Seis años, $200 millones

Salario Carlos Correa: $33.33 millones AAV

Carlos Correa inicialmente se convirtió en uno de los jugadores mejor pagados de la MLB para la temporada 2023 cuando firmó un contrato de $350 millones por 13 años con los Gigantes de San Francisco por un salario anual promedio de $26.92 millones.

Ese trato fracasó inmediatamente antes de la conferencia de prensa para hacerlo oficial cuando Correa falló su examen físico . Hubo una diferencia de opinión entre la oficina principal de los Gigantes y el campamento de Correa, dirigido por Scott Boras.

Correa luego dio la vuelta y firmó un contrato de 12 años y $ 315 millones con los Mets de gasto libre . Poco después, los médicos de Nueva York se fueron con las mismas preocupaciones que el personal médico de los Gigantes. El acuerdo nunca se concretó, lo que le permitió a Correa regresar a Minnesota con un contrato de seis años por un valor de $200 millones y el acuerdo ahora es oficial.

Manny Machado, tercera base, Padres de San Diego

Contrato de Manny Machado: 11 años, $350 millones

Salario Manny Machado: $31.818 millones AAV

Después de firmar un contrato de $300 millones por 10 años con los Padres de San Diego en febrero de 2019, el tercera base All-Star Manny Machado consiguió un nuevo contrato el 26 de febrero de 2023. le han permitido convertirse en uno de los principales agentes libres el próximo invierno. En cambio, resolvió una extensión con San Diego.

Como informó por primera vez Jeff Passan, Machado firmó una extensión de contrato por 11 años por un valor de $350 millones. Al cumplir 31 años en julio, el nuevo contrato llevará a Machado a los 40 y le permitirá terminar su carrera en San Diego.

El contrato de Machado incluye una cláusula completa de no intercambio, lo que le brinda control total sobre su futuro. Además, no hay opciones de exclusión en el contrato de 11 años, lo que significa que probablemente terminará su carrera con los Padres.

Rafael Devers, tercera base, Medias Rojas de Boston

Contrato de Rafael Devers: 11 años, $332 millones

Salario de Rafael Devers: 30,18 millones de dólares

Boston finalmente lo hizo. El equipo encerró a una de sus jóvenes estrellas después de perder a jugadores como Mookie Betts y Xander Bogaerts en las últimas temporadas. Devers estaba programado para llegar a la agencia libre después de la temporada 2023. Después de aceptar evitar el arbitraje , firmó el contrato más grande en la historia de la franquicia y ahora es el antesalista mejor pagado en la historia de la MLB . Bien por él.

Trea Turner, campocorto, Filis de Filadelfia

Contrato de Trea Turner: 11 años, $300 millones

Salario de Trea Turner: $27.272 millones

Si bien Trea Turner no es uno de los jugadores mejor pagados de la MLB en términos de salario, firmó uno de los contratos más grandes en la historia de la MLB. El campocorto All-star se convirtió en el décimo jugador en firmar un contrato de $300 millones, una lista que incluye a uno de sus compañeros de equipo. Similar al contrato de Bryce Harper ($330 millones), los Filis de Filadelfia agregaron años al contrato de Turner para reducir el salario base.

Carlos Rodon, lanzador abridor, Yankees de Nueva York

Contrato de Carolos Rodon: 6 años, $162 millones

Salario de Carlos Rodón: $27 millones

Rodon, de 30 años, llegó a los Yankees de Nueva York en la agencia libre como el tercer mejor lanzador abridor disponible detrás de Justin Verlander y Jacob deGrom. Ahora se une a una rotación encabezada por Gerrit Cole con los Yankees pagando un total combinado de $846 millones a esos dos ya Aaron Judge. En el transcurso de las últimas dos temporadas, Rodon ha lanzado a un récord de 27-13 con efectividad de 2.67 y WHIP de 1.00.

Los 10 jugadores mejor pagados de la MLB

Max Scherzer, Mets de Nueva York – $43.333 millones

Justin Verlander, Mets de Nueva York – $43.333 millones

Aaron Judge, Yankees de Nueva York – $40 millones

Anthony Rendón, Angelinos de Los Ángeles – $38.571 millones

Mike Trout, Angelinos de Los Ángeles – $37.116 millones

Gerrit Cole, Yankees de Nueva York – $36 millones

Corey Seager, Rangers de Texas: 35,5 millones de dólares

Nolan Arenado, Cardenales de San Luis – $35 millones

Stephen Strasburg, Nacionales de Washington – $35 millones

Francisco Lindor, Mets de Nueva York – $34.1 millones

Jugadores de la MLB mejor pagados por posición 2023

El desglose de los jugadores mejor pagados en MLB por posición se basa en el valor anual promedio (AAV) de sus contratos.

Los receptores mejor pagados de la MLB:

JT Realmuto, Filis de Filadelfia : salario de 23,1 millones de dólares

Salvador Pérez, Reales de Kansas City – Salario de $20.5 millones

Yasmani Grandal, Medias Blancas de Chicago – Salario de $18.25 millones

Willson Contreras, Cardenales de San Luis – Salario de $18 millones

Sean Murphy, Bravos de Atlanta – Salario de $12.166 millones

Los primera base mejor pagados de la MLB:

Freddie Freeman, Dodgers de Los Ángeles: salario de 27 millones de dólares

Paul Goldschmidt, St. Louis Cardinals – salario de $26 millones

Joey Votto, Rojos de Cincinnati: salario de 22,5 millones de dólares

Matt Olson, Bravos de Atlanta: salario de 21 millones de dólares

Anthony Rizzo, Yankees de Nueva York – salario de $20 millones

El segunda base mejor pagado de la MLB:

Marcus Semien, Rangers de Texas: salario de 25 millones de dólares

José Altuve, Astros de Houston – Salario de $23.357 millones

Ketel Marte , Diamondbacks de Arizona: salario de 15,2 millones de dólares

, Diamondbacks de Arizona: salario de 15,2 millones de dólares Chris Taylor, Dodgers de Los Ángeles: salario de 15 millones de dólares

Jeff McNeil, Mets de Nueva York: salario de 12,5 millones de dólares

Los torpederos mejor pagados de la MLB:

Francisco Lindor, Mets de Nueva York – Salario de $34.1 millones

Carlos Correa, Mellizos de Minnesota – Salario de $33.333 millones

Corey Seager, Rangers de Texas: salario de 32,5 millones de dólares

Trea Turner, Filis de Filadelfia: salario de 27,272 millones de dólares

Xander Bogaerts, Padres de San Diego – Salario de $25.454 millones

Los tercera base mejor pagado de la MLB:

Anthony Rendón, Angelinos de Los Ángeles : salario de 35 millones de dólares

Nolan Arenado, St. Louis Cardinals – salario de $32.5 millones

Manny Machado , Padres de San Diego: salario de 31,82 millones de dólares

, Padres de San Diego: salario de 31,82 millones de dólares Rafael Devers , Medias Rojas de Boston: salario de 31,35 millones de dólares

, Medias Rojas de Boston: salario de 31,35 millones de dólares Josh Donaldson, Yankees de Nueva York: salario de 23 millones de dólares

Los jardineros mejor pagados de la MLB:

Aaron Judge, Yankees de Nueva York: salario de 40 millones de dólares

Mike Trout, Angelinos de Los Ángeles: salario de 35,541 millones de dólares

Mookie Betts, Dodgers de Los Ángeles: salario de 30.416 millones de dólares

Christian Yelich, Cerveceros de Milwaukee – Salario de $26.928 millones

Kris Bryant, Rockies de Colorado: salario de 26 millones de dólares

Bryce Harper, Filis de Filadelfia: salario de 25,384 millones de dólares

George Springer, Azulejos de Toronto: salario de 25 millones de dólares

Juan Soto , Padres de San Diego – Salario de $23 millones

, Padres de San Diego – Salario de $23 millones Brandon Nimmo, Mets de Nueva York: salario de 20,25 millones de dólares

Nick Castellanos, Filis de Filadelfia: salario de 20 millones de dólares

Los lanzadores mejor pagados en MLB:

Max Scherzer, Mets de Nueva York – $43.333 millones

Justin Verlander, Mets de Nueva York – $43.333 millones

Gerrit Cole, Yankees de Nueva York – $36 millones

Stephen Strasburg, Nacionales de Washington – $35 millones

Shohei Ohtani, Angelinos de Los Ángeles – $30 millones

Jacob deGrom, Rangers de Texas – $37 millones

Chris Sale, Medias Rojas de Boston – $27.5 millones

Yu Darvish, Padres de San Diego – $25 millones

Marcus Stroman, Cachorros de Chicago – $25 millones

Zack Wheeler, Filis de Filadelfia: 24,5 millones de dólares

Relevistas mejor pagados en MLB:

Edwin Díaz, Mets de Nueva York – $19.65 millones

Kenley Jansen, Medias Rojas de Boston – $16 millones

Raisel Iglesias, Bravos de Atlanta – $16 millones

Liam Hendriks, Medias Blancas de Chicago – $14.333 millones

Josh Hader, Padres de San Diego – $14.1 millones

Ryan Pressly, Astros de Houston : 14 millones de dólares

Rafael Montero , Astros de Houston – $11.5 millones

, Astros de Houston – $11.5 millones Craig Kimbrel, Filis de Filadelfia – $10 millones

David Robertson, Mets de Nueva York – $10 millones

Drew Pomeranz, Padres de San Diego – $10 millones

¿Cuál es el salario promedio de la MLB?

El salario promedio de la MLB en 2023 es de $4.9 millones, según Richard Blum de Associated Press . Representa un aumento del 11,1 por ciento con respecto a la temporada pasada y establece un nuevo récord para el salario promedio más alto en la historia de la MLB. Dado que los ingresos aumentan cada temporada, se espera que los salarios sigan aumentando en los próximos años.

El salario promedio de la MLB en 2022 fue de $ 4.2 millones, según Front Office Sports . Marca un aumento del 14,8% de los salarios promedio de los jugadores de la MLB en comparación con la temporada 2021. Más importante aún, es la primera vez en cuatro años que aumenta el salario promedio de la MLB.

Una gran parte de eso es el aumento de los salarios de la MLB en todos los ámbitos, gracias al aumento vertiginoso de los ingresos de la liga. Sin embargo, no son solo los mejores jugadores los que cobran, sino que los veteranos y los jornaleros proverbiales están logrando acuerdos de varios años con más dinero.

¿Cuál es el salario mínimo para MLB en 2023?

El salario mínimo para un jugador de la MLB en 2023 es de $720,000 si está en el roster activo o en la lista de lesionados de uno de los 30 equipos de las Grandes Ligas. Se produce después de años de que la Asociación de Jugadores de la MLB presionara para que se aumentara el salario mínimo de la liga, acercándose a la NFL y la NBA.

Nóminas más altas de la MLB: ¿Qué equipo tiene la nómina más alta de la MLB?

Los Mets de Nueva York tienen la nómina más alta de la MLB en 2023 con $345.861 millones, la nómina más alta en la historia del béisbol. Aquí hay un resumen rápido de las cinco nóminas más altas de MLB esta temporada, según Spotrac.

Nóminas más altas de MLB 2023:

Mets de Nueva York – $345.861 millones

Yankees de Nueva York – $279.647 millones

Padres de San Diego – $245.853 millones

Filis de Filadelfia – $243.443 millones

Dodgers de Los Ángeles – $225.675 millones

Los contratos futuros de Juan Soto y Shohei Ohtani se convertirán en dos de los jugadores de la MLB mejor pagados en 2024.