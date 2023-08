Playoffs de la MLB 2023: todo sobre la postemporada MLB hoy, clasificación de los playoffs y la carrera por el comodín ¿Quién llegará a los playoffs de la MLB este año? Hacemos un seguimiento de la carrera de postemporada cada semana con actualizaciones periódicas de los grupos de postemporada de la MLB.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aquí está todo lo que necesita saber sobre los playoffs de la MLB de este año.

Playoffs de la MLB 2023: ¿Quién estaría hoy en la postemporada?

Ya pasamos la mitad de la temporada de la MLB con el All-Star Break en el espejo retrovisor. Con base en las últimas clasificaciones de la MLB , aquí está la perspectiva más reciente para la postemporada de la MLB al 6 de agosto.

Imagen de los playoffs de la MLB hoy

Liga Americana

Sembrado N° 1 de la AL – Baltimore Orioles – Bye de la primera ronda

Sembrado Nº 2 de la Liga Americana – Texas Rangers – Bye de la primera ronda

Comodín de la AL – No. 3 Minnesota Twins vs No. 6 Toronto Blue Jays

Comodín de la AL – No. 4 Tampa Bay Rays vs No. 5 Houston Astros

Liga Nacional

Sembrado No. 1 de la Liga Nacional – Bravos de Atlanta – Bye de la primera ronda

Sembrado No. 2 de la Liga Nacional – Los Angeles Dodgers – Bye de la primera ronda

Comodín de la Liga Nacional – Nº 3 Cerveceros de Milwaukee vs Nº 6 Rojos de Cincinnati

Comodín de la Liga Nacional – No. 4 Gigantes de San Francisco vs No. 5 Filis de Filadelfia

Sembrado No. 1 de la AL vs Ganador del WC No. 4/5 de la AL: Baltimore Orioles (No. 1) vs Tampa Bay Rays/Houston Astros

Los Orioles de Baltimore serían el primer sembrado de la Liga Americana si la postemporada de la MLB comenzara hoy. Como el principal sembrado, Baltimore tendría un adiós en la primera ronda de la serie AL Wild Card y se enfrentaría al ganador del sembrado No. 4 vs No. 5 en la Ronda Divisional de la Liga Americana. Los Orioles tendrían la ventaja de jugar en casa durante los playoffs de la Liga Americana.

Sembrado No. 2 de la AL vs Ganador del WC No. 3/6 de la AL: Texas Rangers (No. 2) vs Minnesota Guardians/Toronto Blue Jays

Los Texas Rangers lideran la División Oeste de la Liga Americana y tienen un mejor récord que cualquier otro equipo de la División Central de la Liga Americana, lo que les otorga el puesto número 2 en la Liga Americana. Si la postemporada de la MLB comenzara hoy, Texas tendría un adiós en la primera ronda de los playoffs y luego se enfrentaría al ganador del comodín de la AL No. 3 vs. No. 6 sembrado en la Ronda Divisional de la LA.

Sembrado No. 1 de la Liga Nacional vs Ganador del WC No. 4/5 de la Liga Nacional: Atlanta Braves (No. 1) vs San Francisco Giants/Philadelphia Phillies

Los Bravos de Atlanta serían el primer sembrado si la postemporada de la MLB comenzara hoy. Como el principal sembrado, Atlanta tendría un adiós en la primera ronda de la serie de comodines de la Liga Nacional y se enfrentaría al ganador del sembrado No. 4 contra el No. 5 en la Ronda Divisional de la Liga Nacional. Los Bravos también tendrían la ventaja de jugar en casa en cualquier enfrentamiento durante los playoffs de la Liga Nacional.

Sembrado No. 2 de la Liga Nacional vs. Ganador del WC No. 3/6 de la Liga Nacional: Los Angeles Dodgers (No. 2) vs Cincinnati Reds/Milwaukee Brewers

Los Dodgers de Los Ángeles son actualmente el sembrado No. 2 en la Liga Nacional. Si los Dodgers se quedan con el sembrado No. 2, tendrán un descanso en la primera ronda de la Serie de Comodines de la Liga Nacional y luego se enfrentarán al ganador del duelo entre los sembrados No. 3 y No. 6.

Clasificación de los playoffs de la MLB

Clasificación de postemporada de la Liga Americana

Orioles de Baltimore – 69-42 – Este de la Liga Americana

Rangers de Texas – 65-46 – Oeste de la Liga Americana

Mellizos de Minnesota – 58-54 – Centro de la Liga Americana

Tampa Bay Rays – 67-46 – Comodín (No. 4)

Astros de Houston – 63-49 – Comodín (No. 5)

Toronto Blue Jays – 62-50 – Comodín (No. 6)

7. Marineros de Seattle – 59-52

8. Yankees de Nueva York – 58-53

9. Medias Rojas de Boston – 57-53

10. Angelinos de Los Ángeles – 56-56

Clasificación de postemporada de la Liga Nacional

Bravos de Atlanta – 70-38 – Este de la Liga Nacional

Dodgers de Los Ángeles – 63-46 – Oeste de la Liga Nacional

Cerveceros de Milwaukee – 60-52 – Central de la Liga Nacional

Gigantes de San Francisco – 61-50 – Comodín (No. 4)

Filis de Filadelfia – 60-51 – Comodín (No. 5)

Rojos de Cincinnati – 59-54 – Comodín (No. 6)

7. Marlins de Miami – 58-54

8. Cachorros de Chicago – 57-54

9. Diamantes de Arizona – 57-55

10. Padres de San Diego – 55-56

Clasificación de comodines de la MLB

Liga Americana

AL No. 4 – Rayos de Tampa Bay (+4.5)

AL No. 5 – Astros de Houston (+1)

AL No. 6 – Azulejos de Toronto

Marineros de Seattle: 2,5 de Azulejos

Yankees de Nueva York: 3,5 de Azulejos

Medias Rojas de Boston – 4 de Azulejos

Angelinos de Los Ángeles – 6 de BAzulejos

Liga Nacional

Nº 4 de la Liga Nacional: Gigantes de San Francisco (+3)

Nº 5 de la Liga Nacional – Filis de Filadelfia (+2)

Nº 6 de la Liga Nacional – Cerveceros de Milwaukee

Miami Marlins – 0.5 de Rojos

Cachorros de Chicago – 1 de Rojos

Diamondbacks de Arizona : 1,5 de Rojos

Padres de San Diego – 3 de Rojos

¿Quién lucha por un comodín en la MLB?

Los Rojos de Cincinnati, los Diamondbacks de Arizona, los Marlins de Miami, los Gigantes de San Francisco, los Filis de Filadelfia y los Padres de San Diego luchan por los puestos de Comodín de la Liga Nacional en la postemporada de la MLB.

En la Liga Americana, los Rays de Tampa Bay, los Azulejos de Toronto, los Yankees de Nueva York, los Astros de Houston, los Medias Rojas de Boston, los Angelinos de Los Ángeles y los Marineros de Seattle luchan por los puestos de comodín de la Liga Americana.

¿Quién lidera la carrera por el comodín?

En la Liga Nacional, los Gigantes de San Francisco, los Filis de Filadelfia y los Rojos de Cincinnati lideran la carrera por el comodín de la Liga Nacional.

En la Liga Americana, los Rays de Tampa Bay, los Astros de Houston y los Azulejos de Toronto lideran la carrera por el comodín de la Liga Americana.

¿Cuál es el panorama de los playoffs en la Liga Nacional?

Sembrado No. 1 de la Liga Nacional – Bravos de Atlanta

Segundo sembrado de la Liga Nacional: Dodgers de Los Ángeles

Sembrado No. 3 de la Liga Nacional – Cerveceros de Milwaukee

Sembrado No. 4 de la Liga Nacional – Gigantes de San Francisco

Sembrado No. 5 de la Liga Nacional – Filis de Filadelfia

Sembrado No. 6 de la Liga Nacional – Rojos de Cincinnati

¿Cuál es el panorama de los playoffs en la Liga Americana?

Sembrado AL No. 1 – Orioles de Baltimore

Sembrado Nº 2 de la Liga Americana: Rangers de Texas

Sembrado Nº 3 de la Liga Americana: Mellizos de Minnesota

Sembrado No. 4 de la AL – Rays de Tampa Bay

Sembrado No. 5 de la AL – Astros de Houston

Sembrado No. 6 de la AL – Azulejos de Toronto

¿Qué equipos de la MLB fueron eliminados de los playoffs?

Ningún equipo ha sido eliminado oficialmente de los playoffs de la MLB todavía. Sin embargo, los Atléticos de Oakland, los Reales de Kansas City, los Nacionales de Washington y los Rockies de Colorado matemáticamente tienen menos del 1% de posibilidades de llegar a la postemporada.

¿Cuándo comienzan los playoffs de la MLB en 2023?

Los playoffs de la MLB de 2023 comienzan el martes 3 de octubre. La postemporada de la MLB comienza dos días después de que termine la temporada regular, que es el domingo 1 de octubre. Entonces, la ronda de comodines comienza el 3 de octubre.

¿Cuál es el nuevo formato de playoffs de la MLB?

En el nuevo grupo de playoffs de la MLB, 12 equipos llegan a los playoffs. Hay seis equipos en la Liga Americana y seis equipos en la Liga Nacional, y los dos equipos ganadores de división con los mejores récords reciben un adiós en la primera ronda y avanzan automáticamente a la Ronda Divisional. El ganador de la tercera división organiza una Serie Wild Card contra el tercer equipo Wild Card (sembrado No. 6).

¿Cuántos equipos llegan a los playoffs de la MLB?

Doce equipos llegan a los playoffs de la MLB, con seis de cada uno de la Liga Nacional y la Liga Americana. Los dos primeros ganadores de división con el mejor récord en AL y NL reciben un adiós en la primera ronda, mientras que el ganador de la tercera división y los tres equipos Wild Card juegan en la ronda Wild Card de los playoffs de la MLB.

Major League Baseball amplió su campo de playoffs en la temporada 2020 acortada por COVID, pero los playoffs regresaron al formato estándar de 10 equipos en 2021. Si bien los oficiales de la liga presionaron por un formato de postemporada MLB de 14 equipos en 2022, los jugadores no aceptaron eso y se decidió por un desempate de 12 equipos.

¿Quién ganó los playoffs de la MLB?

Ningún equipo de la MLB ha logrado un lugar en los playoffs en 2023. Debido a que es una temporada de 162 juegos, no veremos a ningún club obtener un lugar en los playoffs hasta septiembre.

¿En qué mes comienza la postemporada de la MLB?

La postemporada de la MLB comienza en octubre, y la temporada regular concluye en los primeros días del mes, seguido por el calendario de playoffs que comienza días después. La Serie Mundial generalmente termina en noviembre, dependiendo de cuánto dure la serie.

¿Cuándo es la Serie Mundial 2023?

La fecha para la Serie Mundial 2023 es indeterminada. Sin embargo, la temporada regular de la MLB finaliza el domingo 1 de octubre y se espera que los playoffs de la MLB comiencen el martes 3 de octubre. Estén atentos para recibir actualizaciones sobre el calendario de postemporada de la MLB.

¿Cuántos equipos wild card hay en la MLB?

Hay seis equipos comodines en los playoffs de la MLB. Según el nuevo acuerdo de negociación colectiva de la MLB, la postemporada se amplió a partir de 2022. Hay tres equipos comodines en la Liga Nacional y los equipos en la Liga Americana. Cada equipo comodín con el sembrado más bajo se enfrenta al ganador de la división con el registro más bajo. El formato se ve así, con el posicionamiento en los playoffs determinado por las últimas posiciones de la MLB.

¿Cuántos juegos en los playoffs de la MLB?

La cantidad de juegos en la postemporada de la MLB depende de cuánto tiempo les tome a los equipos ganar cada serie, y finalmente avanzar y coronarse campeón de la Serie Mundial. Aquí hay un desglose de la duración de cada serie de playoffs.

Ronda de comodines de la MLB: al mejor de 3

Serie Divisional de la MLB: al mejor de 5

NLCS y ALCS: Mejor de 7

Serie Mundial: Mejor de 7