Remontada letal: Miami golpeó en el momento justo y dejó sin respuesta a Nueva York Los Marlins revirtieron el marcador en el tramo final y vencieron 7-6 a los Yankees en un duelo cambiante que se definió en la octava entrada.

En un partido que parecía inclinarse a favor del conjunto local, Miami encontró la fórmula en el cierre para dar vuelta la historia y quedarse con una victoria clave en el Yankee Stadium.

Los Yankees habían comenzado mejor, apoyados en su poder ofensivo temprano, con un jonrón de tres carreras de Ben Rice que les permitió tomar ventaja desde la primera entrada. A partir de allí, lograron sostener la diferencia durante gran parte del encuentro, incluso cuando los Marlins intentaron reaccionar de forma gradual.

Sin embargo, todo cambió en el octavo inning. Con el marcador 4-3 a favor de Nueva York, Miami desató una ofensiva decisiva: primero un doble productor que impulsó dos carreras y luego un sencillo que amplió la diferencia, transformando el resultado en un inesperado 7-4.

El equipo local intentó responder en el noveno capítulo y logró acercarse en el marcador, pero no le alcanzó para completar la remontada. Finalmente, el triunfo quedó en manos de los Marlins por 7-6, en un juego marcado por la contundencia en los momentos clave.

Más allá del resultado, el encuentro reflejó dos caras bien distintas: la solidez inicial de los Yankees y la capacidad de reacción de Miami, que supo aprovechar cada oportunidad en el tramo final.

Con este resultado, la serie quedó en manos de Nueva York por 2-1, aunque el último duelo dejó en claro que los Marlins tienen argumentos para competir y cambiar el rumbo de un partido en cuestión de entradas.