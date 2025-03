Con la venidera Capcom Cup, seguimos repasando nuestros representantes latinoamericanos y vamos con uno de los países que ha tenido poca incidencia mundial, pero de gran respeto latinoamericano, Panamá. Los canaleros tuvieron durante mucho tiempo en la figura de Bruno La Grotta “Doomsnake507” un jugador fuerte y gran contendiente para toda latam. Hoy la responsabilidad de seguir el legado Canalero cae en las manos de Ricardo Mosquera Grantodakai quien venía dando luces desde Killerinstict de ser un talento.

Todakai quien actualmente forma parte de la organización chilena Black se quedó a un paso de clasificarse el año pasado cuando cayó a manos de Doomsnake. Este año el cambio de juego le valió un aumento en su nivel y se clasificó mediante el World Warrior: Central America West disponiendo de su compatriota Arma en la Final. Todakai

@GranTODAKAI joins the #sf6 #CapcomCup11 winning the #WorldWarrior America Central East final, one of the best bison players in latam makes history for Panama and for BlackEsports 🖤 congratulations 👊🏻

Blaz & Todakai in Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/NZ9NwbIf55

