La emoción del Mundial Femenino Sub-20 en Colombia continúa intensificándose con la segunda jornada del Grupo E, que se llevará a cabo esta noche en el Estadio Metropolitano de Techo. A partir de las 21 horas, Austria y Nueva Zelanda se enfrentarán en un duelo crucial que podría definir sus trayectorias en el torneo.

