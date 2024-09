Your browser doesn’t support HTML5 audio

La emoción del Mundial Femenino Sub-20 en Colombia continúa en aumento con la segunda jornada del grupo F, donde Corea del Norte y Costa Rica se preparan para un enfrentamiento crucial en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, este miércoles a las 18:00 hs (hora en Dominicana).

Corea del Norte llega a este duelo con una notable racha de victorias tras haber aplastado a Argentina por un contundente 6-2 en su partido inaugural. La selección norcoreana demostró un poder ofensivo arrollador, destacándose por su capacidad para perforar las defensas rivales y su eficacia en el ataque. Las jugadoras, lideradas por su técnico Kim Jong-su, se presentan como un equipo bien organizado y con una mentalidad ganadora, lo que les ha permitido comenzar el torneo con gran confianza.

Into another set of #U20WWC matches. 🌟

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 5, 2024