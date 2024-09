Chris Paul no tendrá que despedirse de su conocido apodo de “CP3” en su nuevo equipo, los San Antonio Spurs. Gracias a la generosidad de Keldon Johnson, quien cederá su dorsal número 3, Paul podrá continuar usando el número que ha sido sinónimo de su carrera desde que debutara en la NBA en 2005.

Keldon Johnson, uno de los jóvenes talentos de los Spurs, ha optado por cambiar su número al 0, el mismo dorsal que lució durante su tiempo en los Austin Spurs de la G League. La decisión de Johnson de ceder el número 3 tiene un significado especial, ya que ha reconocido en múltiples ocasiones que eligió ese dorsal como un homenaje a Chris Paul, uno de los jugadores que más admira. Ahora, con la llegada de su ídolo a San Antonio, la decisión de ceder su número al veterano base parece lógica y emocionalmente significativa.

REPORT: Keldon Johnson will wear No. 0 this season after giving Chris Paul No. 3, per @TheTyJager. pic.twitter.com/1ROCWcm5wm

— Legion Hoops (@LegionHoops) September 4, 2024