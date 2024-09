La selección masculina de baloncesto de Estados Unidos hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024 al ganar una nueva medalla de oro, liderada por tres de las más grandes figuras del baloncesto: LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant. Este logro no solo quedó inmortalizado en la historia del deporte, sino que también ha sido capturado por la empresa de cromos y cartas coleccionables Topps Now, que ha lanzado una edición especial que rápidamente se ha convertido en uno de los objetos más codiciados entre coleccionistas y aficionados.

Por primera vez, una carta reúne a LeBron, Curry y Durant, mostrando imágenes de sus partidos con el Team USA y, lo más importante, incluyendo los autógrafos de los tres jugadores. Este objeto de colección fue inicialmente puesto a subasta con un precio base de 500.000 dólares, pero la demanda y la exclusividad del artículo han hecho que las ofertas se disparen. De hecho, según reportes de Break Comp Cards, el jugador griego de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, ha mostrado su disposición a doblar esa cifra, ofreciendo un millón de dólares por la carta.

Aunque el precio pueda parecer desorbitado, para Giannis, quien recientemente firmó una extensión de 175 millones de dólares en tres años, este gasto no supone un problema económico. Lo que sí demuestra es la gran admiración que el jugador siente por las tres súper estrellas de la NBA. A lo largo de su carrera, Antetokounmpo se ha enfrentado a James, Curry y Durant en numerosas ocasiones, derrotándolos en algunas de ellas, pero manteniendo siempre un profundo respeto hacia sus logros y su impacto en el baloncesto mundial.

🚨 BREAKING NEWS 🚨

Topps just released a 1/1 Steph Curry, LeBron James & Kevin Durant Triple auto.

This is the FIRST CARD in HISTORY to have LeBron & Curry autos on the same card.

The card will go to one lucky customer who purchases the Topps Now base card from today’s Gold… pic.twitter.com/guR5xx4g40

— The Collectibles Guru (@ericwhiteback) August 10, 2024