El duelo entre Caitlin Clark y Angel Reese rompe récords de audiencia y define el futuro de la WNBA El emocionante enfrentamiento entre las rookies Caitlin Clark y Angel Reese atrajo a 1.6 millones de espectadores en el canal ION, estableciendo un nuevo récord de audiencia. Clark lideró a las Indiana Fever hacia los playoffs, mientras Reese destacó con su vigésimo doble-doble de la temporada en un juego clave para el futuro de la WNBA.

El cuarto y último duelo de la temporada regular entre las prometedoras rookies Caitlin Clark (Indiana Fever) y Angel Reese (Chicago Sky) se ha convertido en un hito para la WNBA. El encuentro, que terminó con una victoria cómoda de las Indiana Fever por 100-81, logró captar la atención de una audiencia récord de 1,6 millones de espectadores en el canal ION, lo que representa el mayor número de televidentes en la historia de la cadena.

Este enfrentamiento entre Clark y Reese no solo ha sido uno de los momentos más emocionantes de la temporada, sino que también ha destacado el impacto que estas jugadoras novatas están teniendo en la liga. Ambas han emergido como dos de las principales caras del baloncesto femenino en Estados Unidos, atrayendo la atención de los aficionados junto a los dos equipos más dominantes del momento: las New York Liberty y las actuales campeonas, las Las Vegas Aces.

En este último partido, Caitlin Clark continuó demostrando su grandeza al anotar 31 puntos, capturar 4 rebotes y repartir 12 asistencias. Su destacada actuación ayudó a sellar la clasificación matemática de las Fever para los playoffs 2024, reafirmando su condición de líder y candidata no solo al Rookie of the Year, sino también al MVP de la temporada regular. Con promedios de 18,9 puntos, 5,8 rebotes y 8,4 asistencias por partido, y un sólido 35% en triples, Clark ha sido el motor que impulsa a su equipo hacia el éxito.

Por otro lado, Angel Reese sigue consolidándose como una fuerza dominante en los tableros. En este duelo, registró su vigésimo doble-doble de la temporada, con 10 puntos y 11 rebotes. A pesar de la derrota de su equipo, sus promedios de 13,3 puntos y 13,2 rebotes por partido la mantienen como una contendiente fuerte para el galardón de Novata del Año, rivalizando de cerca con Clark.

El impacto de estas jóvenes estrellas ha ido más allá del campo de juego, ya que los partidos de la WNBA transmitidos por ION han experimentado un aumento significativo en la audiencia, con un promedio de 700.000 espectadores por jornada, lo que representa un aumento del 123% en comparación con la temporada anterior. Este incremento resalta el creciente interés por la liga y el poder de atracción de jugadoras como Clark y Reese, quienes están redefiniendo el futuro del baloncesto femenino en Estados Unidos.

Con los playoffs a la vuelta de la esquina, las expectativas están por las nubes para ver hasta dónde puede llegar Caitlin Clark con las Fever y si Angel Reese logrará llevar a las Sky a un resurgimiento en la recta final de la temporada.