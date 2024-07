La UEFA ha anunciado sus decisiones disciplinarias tras el partido entre Inglaterra y Eslovaquia, confirmando que investigará detalladamente lo ocurrido con Jude Bellingham al final del encuentro. En su comunicado, la UEFA indica: “Se abren cargos contra la Asociación Inglesa de Fútbol por disturbios de multitud, art. 16(2)(h) y encendido de fuegos artificiales, art. 16(2)(c)”.

Además, la nota prosigue: “Un inspector de Ética y Disciplina de la UEFA llevará a cabo una investigación disciplinaria sobre una posible violación de las reglas básicas de conducta decente por parte del jugador de la Federación Inglesa de Fútbol, Jude Bellingham, presuntamente ocurrida en el marco de este partido”.

Inicialmente, se creía que Jude Bellingham podría jugar los cuartos de final contra Suiza, ya que los informes iniciales de la UEFA tras el encuentro entre Inglaterra y Eslovaquia no mencionaban el gesto que hizo al marcar el gol del empate en el minuto 95, que llevó el partido a la prórroga.

No obstante, el Comité de Disciplina, un órgano independiente, considera que podría haber habido desconsideración. El jugador inglés fue noticia, aparte de por su gol, por llevarse la mano a los genitales durante la celebración, lo que en Eslovaquia interpretaron como un gesto dirigido a su banquillo.

Bellingham se defendió en su cuenta personal de Twitter, explicando que fue “un gesto de broma interna hacia algunos amigos cercanos que estaban en el partido. No tengo más que respeto por el juego de Eslovaquia esta noche”, escribió el ’10’ de los Three Lions junto a varios emoticonos.

🚨🚨| NEW: UEFA is investigating Jude Bellingham's celebration last night for a possible "violation of rules of conduct," reports @thetimes.

pic.twitter.com/akiLiI8gh7

— CentreGoals. (@centregoals) July 1, 2024