La jornada 16 de la Premier League se presenta como una de las más decisivas para el West Ham de Edson Álvarez. El equipo dirigido por Julen Lopetegui, quien aún no ha logrado encontrar la estabilidad deseada, visita a un Bournemouth en racha que, en su estadio, ha demostrado ser capaz de vencer a gigantes como Arsenal y Manchester City. Con la presión sobre los hombros, una derrota podría encender nuevamente las alarmas sobre el futuro del entrenador español.

El momento del West Ham

El West Ham llega al encuentro con una reciente victoria que le dio un respiro tras varias jornadas de incertidumbre. En la última fecha, el equipo londinense logró vencer 2-1 al Wolverhampton, un triunfo que les permitió ascender a la 14ª posición de la tabla, pero que no fue suficiente para calmar las dudas sobre la gestión de Lopetegui.

La victoria, además, estuvo marcada por una emotiva dedicatoria al delantero Michail Antonio, quien sufrió un grave accidente automovilístico y no pudo participar del encuentro. Para rendir homenaje a su compañero, el equipo saltó al campo con camisetas con su nombre y número. Aunque el triunfo fue vital para el equipo, el futuro del West Ham sigue siendo incierto, y una nueva derrota podría poner en peligro el puesto del técnico español.

El desafío en Bournemouth

El Bournemouth, por su parte, ha sido uno de los equipos revelación de la temporada, especialmente en su estadio, donde ha demostrado ser capaz de derrotar a los equipos más poderosos de la liga. Con jugadores como Philip Billing y el delantero Evanilson, el equipo de Andoni Iraola se ha mostrado sólido y peligroso, y en su terreno de juego es un rival muy difícil de vencer.

El conjunto local buscará su octava victoria de la temporada y no parece dispuesto a ceder puntos en su feudo. Por ello, el West Ham tendrá que hacer un esfuerzo monumental si quiere sacar algo positivo de este encuentro.

Alineaciones confirmadas

En cuanto a las alineaciones, el Bournemouth presentará una formación bastante sólida, que incluiría a: Travers; Tavernier, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Smith, Christie, Lewis Cook; Semenyo, Kluivert y Evanilson. La dupla ofensiva del equipo, liderada por Evanilson, será clave para que el Bournemouth pueda continuar con su buena racha.

Por su parte, el West Ham alineará a: Fabiannski; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Edson Álvarez; Soacek, Kudus, Soler, Paquetá; Sumerville y Bowen. El mexicano Edson Álvarez es una pieza fundamental en el centro del campo, y su presencia será crucial para detener los embates del equipo local y dar equilibrio al medio campo.

Starting the week with a clash down south against the Cherries 👊

COME ON YOU IRONS! ⚒️ pic.twitter.com/NQPheJYcrF

— West Ham United (@WestHam) December 16, 2024