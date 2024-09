La emoción sigue en aumento en el Mundial Femenino Sub-20, y los octavos de final ya están confirmados. La Selección Colombia, que ha deslumbrado en la fase de grupos con una actuación impecable, ahora se alista para enfrentar a Corea del Sur en un duelo que promete ser vibrante. El partido será el miércoles desde las 21 horas (hora en Dominicana).

The path to the #U20WWC Final is set. 🔐

Who are you backing to make it all the way? 🏆

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 9, 2024