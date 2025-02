La FA Cup, el torneo de clubes más antiguo del mundo, ha sido testigo de incontables gestas a lo largo de su historia. Con más de 150 años de competencia, los equipos más grandes de Inglaterra han dejado su huella en la mítica copa, logrando consolidar su legado con múltiples títulos y finales inolvidables. A continuación, repasamos a los máximos ganadores y su impacto en el fútbol inglés.

Los ‘Gunners’ son los máximos ganadores de la FA Cup con 14 títulos en su haber. Su última consagración fue en 2020, cuando vencieron al Chelsea en una final vibrante. Además, han disputado siete finales más en las que no lograron alzarse con el trofeo, la última de ellas en 2001.

Con 13 títulos en la competencia, el Manchester United es el segundo equipo más exitoso en la historia de la FA Cup. Su última victoria se dio en la final de 2024, mientras que el año anterior, en 2023, también alcanzaron la final pero fueron derrotados. A lo largo de su historia, los ‘Red Devils’ han sido finalistas en ocho ocasiones sin éxito.

El Chelsea ha logrado conquistar el trofeo en ocho ocasiones, la última en 2018. Sin embargo, el equipo londinense ha sido un habitual en las finales, cayendo en ocho oportunidades, la más reciente en 2022. Su dominio en el fútbol inglés se ha reflejado en su constancia en la FA Cup.

Tanto los ‘Spurs’ como los ‘Reds’ ostentan ocho títulos en la competición. Tottenham, sin embargo, no ha levantado la copa desde 1991, mientras que Liverpool lo hizo en 2022. Los de Anfield han disputado un total de siete finales perdidas, la última en 2012, mientras que Tottenham solo ha caído en una final, en 1987.

Aston Villa, con siete títulos, es un club con gran historia en la FA Cup, aunque su último título data de 1957. En contraste, el Manchester City ha igualado esa cifra recientemente, con su victoria en 2023. No obstante, los ‘Citizens’ cayeron en la final del año pasado, 2024.

Con seis títulos cada uno, Newcastle United y Blackburn Rovers se ubican entre los equipos más laureados del torneo. Los ‘Magpies’ ganaron por última vez en 1955, mientras que Blackburn lo hizo en 1928. Ambos equipos han tenido dificultades para volver a las grandes finales, aunque su historia en la FA Cup permanece intacta.

Everton, con cinco títulos, no ha ganado la competencia desde 1995, aunque ha sido finalista en ocho ocasiones, con su última derrota en 2009. Por su parte, West Bromwich Albion ha conquistado la copa en cinco oportunidades, con su más reciente éxito en 1968.

Equipos históricos como el Sunderland, Nottingham Forest y Derby County también han dejado su marca en la FA Cup, cada uno con dos títulos. Mientras que Leicester City logró su primer trofeo en 2021 tras varias finales perdidas, otros clubes legendarios como West Ham, Leeds United y Cardiff City han escrito capítulos memorables en el torneo con un título cada uno.

