La Major League Soccer (MLS) continúa siendo un destino atractivo para jugadores de todo el mundo, y Costa Rica no es la excepción. Con una rica tradición futbolística, los ticos siguen exportando talento a Estados Unidos. En la actualidad, seis futbolistas costarricenses se encuentran activos en la MLS, representando a distintos equipos y dejando su huella en la liga norteamericana. A continuación, destacamos a cada uno de ellos:

Julio Cascante – Defensor, 30 años, Austin FC

Cascante se ha consolidado como un pilar en la defensa de Austin FC. A sus 30 años, su experiencia y liderazgo en el campo han sido fundamentales para su equipo. Con su capacidad para anticipar jugadas y su dominio aéreo, es una de las piezas claves en el esquema defensivo del equipo texano.

Bryan Oviedo – Defensor, 34 años, Real Salt Lake

Oviedo, con una extensa trayectoria internacional, continúa demostrando su calidad en la MLS. Tras su paso por ligas europeas como la Premier League, el lateral de 34 años aporta veteranía y seguridad en la banda izquierda de Real Salt Lake. Su capacidad para desbordar y defender lo convierte en un activo valioso tanto en ataque como en defensa.

Alejandro Bran – Mediocampista, 23 años, Minnesota United

A sus 23 años, Bran es una de las promesas emergentes de Costa Rica en la MLS. El mediocampista de Minnesota United destaca por su versatilidad en el campo y su visión de juego, lo que le permite ser una opción tanto en ataque como en la contención. Su juventud y dinamismo lo perfilan como una figura clave en el futuro del equipo.

Alonso Martínez – Mediocampista, 25 años, New York City FC

Martínez ha demostrado ser un mediocampista polivalente en New York City FC. Con 25 años, su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones en el centro del campo le da una ventaja estratégica al equipo. Además, su velocidad y control del balón lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales.

Gino Vivi – Mediocampista, 23 años, LA Galaxy

Full Circle for Gino ✨@GinoVivi returned to his alma mater @UCF_MSoccer as a professional player for the #LAGalaxy! pic.twitter.com/vou3oNjCwx

— LA Galaxy (@LAGalaxy) April 29, 2023