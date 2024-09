El enfrentamiento entre España y Suiza, aunque no es uno de los duelos más históricos del fútbol europeo, ha sido testigo de varios capítulos interesantes en los últimos años. En el balance general, la balanza se inclina claramente a favor de la selección española, actual campeona de la Eurocopa.

Hasta la fecha, los equipos se han enfrentado en 25 ocasiones. España domina el historial con 16 victorias, 51 goles a favor, y un balance de 6 empates frente a solo 2 triunfos de Suiza, que ha anotado 21 goles en esos enfrentamientos. Este dominio se refleja también en los últimos cinco encuentros, donde el desempeño reciente de ambos equipos ha mostrado variaciones significativas.

En los últimos cinco partidos entre estas selecciones, España ha conseguido tres victorias, mientras que Suiza ha logrado una, con un empate en el registro. El primer choque reciente ocurrió en la Liga de las Naciones el 10 de octubre de 2020, donde España se impuso 1-0. Sin embargo, el equipo suizo consiguió una importante revancha al vencer a los españoles 1-2 en el siguiente encuentro de la misma competición el 24 de septiembre de 2022.

En el medio, el 14 de noviembre de 2020, se vivió un empate 1-1 en otro partido de la Liga de las Naciones, y el 7 de febrero de 2021, durante la Eurocopa, España se adjudicó una victoria por penales después de un empate 1-1 en el tiempo regular. El último enfrentamiento, el 6 de septiembre de 2022, terminó con una victoria por la mínima para España, 0-1.

