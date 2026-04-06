Escándalo en San Pablo: una figura desapareció y sacude al club Robert Arboleda abandonó la concentración sin aviso, viajó a Ecuador y encendió una crisis interna que podría terminar con su salida.

San Pablo atraviesa uno de los episodios más insólitos de los últimos tiempos tras la inesperada ausencia de uno de sus referentes defensivos en la previa de un partido oficial.

Robert Arboleda no se presentó a la concentración antes del encuentro ante Cruzeiro y, con el correr de las horas, se confirmó que había dejado Brasil sin autorización para viajar a Ecuador. La situación generó desconcierto inmediato dentro del club, que no logró contactarlo ni a través de la dirigencia ni por medio de su representante.

El episodio no solo sorprendió por la ausencia, sino también por el trasfondo: el futbolista estaría molesto por no haber sido transferido en el último mercado de pases, además de manifestar diferencias con la dirigencia deportiva.

Mientras tanto, desde el entorno del club aseguran que el defensor incluso habría cambiado su número telefónico, lo que profundizó la incertidumbre sobre su paradero durante varias horas. En paralelo, trascendió que una persona cercana retiró sus pertenencias de las instalaciones, alimentando las versiones de una ruptura definitiva.

El entrenador Roger Machado también reflejó el desconcierto puertas adentro, al confirmar que el jugador estaba convocado y nunca se presentó, lo que derivó en que el caso pasara directamente a manos de la directiva.

Aunque todavía no hay una resolución oficial, todo indica que el vínculo atraviesa un punto de quiebre. El club analiza posibles sanciones, que incluirían multas económicas e incluso la rescisión del contrato, vigente hasta 2027.

Así, lo que comenzó como una ausencia llamativa terminó convirtiéndose en un conflicto de alto impacto que pone en duda la continuidad de uno de los jugadores más experimentados del plantel y abre un nuevo foco de tensión en el fútbol brasileño.