Este martes concluyeron los octavos de final de la Eurocopa 2024, dejando establecidos los enfrentamientos que determinarán quién se alzará con el título europeo este año. Con la emocionante clasificación de Turquía y Países Bajos, se completó el cuadro de los cuartos de final, que promete encuentros de alta intensidad.

Quarter-finalists confirmed ✅

🤔 Who are you backing to go all the way?#EURO2024 pic.twitter.com/SHwKaqpd01

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 2, 2024