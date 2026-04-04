Inter Miami inaugura su estadio con Messi como emblema y un desafío ante Austin FC El equipo de Florida estrenará su nueva casa en un partido clave por la temporada regular, con la expectativa puesta en su figura y en consolidarse en la Conferencia Este.

La jornada no será una más para Inter Miami. El conjunto dirigido por Javier Mascherano abrirá oficialmente las puertas de su flamante estadio en un contexto cargado de simbolismo, donde lo deportivo y lo institucional se cruzan en un mismo escenario.

El equipo liderado por Lionel Messi recibirá a Austin FC este sábado 4 de abril en el marco de la sexta fecha de la Major League Soccer (MLS), en un duelo que marcará un antes y un después en la historia reciente del club. El encuentro comenzará a las 20:30 (hora de Argentina) y podrá verse a través de Apple TV.

Más allá de los tres puntos en juego, todas las miradas estarán puestas en el estreno del nuevo estadio, una obra que simboliza la consolidación del proyecto deportivo impulsado en los últimos años. El recinto, con capacidad para más de 26 mil espectadores, representa un salto estructural para la franquicia, que hasta ahora hacía de local en un escenario provisorio.

En lo estrictamente futbolístico, Inter Miami buscará escalar posiciones en la Conferencia Este y sostener el impulso mostrado en sus últimas presentaciones. Mascherano, consciente del contexto festivo, remarcó la importancia de no perder el foco competitivo en un partido que puede resultar determinante para el desarrollo de la temporada.

Del otro lado estará Austin FC, que intentará arruinar la celebración y sumar puntos como visitante. El equipo texano llega con la intención de dar el golpe en un escenario adverso, en lo que será un cruce con antecedentes limitados dentro de la liga.

Las probables formaciones muestran a Messi como pieza central del ataque, acompañado por nombres que refuerzan el peso ofensivo del conjunto local. En tanto, Austin apostará a un esquema equilibrado para contrarrestar el protagonismo del equipo de Florida.

Con un marco que promete ser imponente y una fuerte carga emocional, Inter Miami dará el primer paso en su nueva casa con el objetivo de transformar la celebración en victoria.