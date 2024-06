La relación entre Kylian Mbappé y el PSG ha terminado de manera tensa y fría. La despedida del nuevo jugador del Real Madrid por parte del club parisino y su presidente, Nasser Al Khelaïfi, ha dejado al descubierto profundas diferencias, especialmente en el ámbito económico.

Según informó L’Équipe, Mbappé ha exigido al PSG el pago de 100 millones de euros en primas y salarios pendientes. Estos montos corresponden a las nóminas no recibidas de abril y mayo. Durante ese periodo, Mbappé jugó dos meses para el club, logrando dos títulos: la Copa y la Liga de Francia. Sin embargo, el PSG se muestra reticente a pagar la nómina de junio y una prima de fidelidad pendiente. Mbappé ha presentado su reclamación ante la Liga francesa, invocando el artículo 259 de la carta del fútbol profesional, que obliga a los clubes a pagar los salarios a más tardar el último día de cada mes.

En su momento, Mbappé declaró que había llegado a un “pacto de caballeros” con el PSG, asegurando que en caso de una salida, todas las partes saldrían beneficiadas. Se habló de que el jugador renunciaría a 55 millones de euros en bonificaciones, pero este acuerdo nunca se plasmó por escrito. La relación, ya deteriorada, se rompió completamente a principios de 2024, cuando el PSG supo que Mbappé firmaría con el Real Madrid. Fuentes del club se limitaron a señalar a L’Équipe que “las conversaciones continúan”.

El PSG alega que Mbappé se comprometió verbalmente a perdonar 80 millones de euros en primas de fidelidad y salario. El club parisino quería formalizar este acuerdo por escrito, pero la relación entre ambas partes se encontraba tan deteriorada que esto nunca ocurrió.

