La Selección Española se prepara para un duro desafío en los octavos de final de la Eurocopa 2024, donde se enfrentará a la revelación del torneo, Georgia. En este contexto, la figura de Rodri Hernández se alza como fundamental para el equilibrio y el control del juego del equipo dirigido por Luis Enrique.

Un pivote fundamental: Rodri Hernández, apodado “El Muro” por su solidez defensiva, ha sido una pieza clave en el esquema de la Roja desde su consolidación en el once titular. Su capacidad para recuperar balones, leer el juego y distribuir con precisión lo convierten en el faro del equipo en la medular.

✨🇪🇸 4th goal with Spanish national team for Rodri.

10th goal of the season with club and country. pic.twitter.com/SX9py3MbH6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2024