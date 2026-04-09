Piel limpia, marca propia: las estrellas mundiales que eligen no tatuarse En un mundo donde la tinta corporal se convirtió en casi un uniforme entre los deportistas de élite, un puñado de figuras globales desafía la tendencia y elige mantener su piel sin tatuajes. Desde la fe religiosa hasta la donación de sangre, las razones son tan diversas como inspiradoras.

Mirá el vestuario de cualquier equipo de fútbol top del mundo y vas a encontrar un mural viviente: mangas completas, tributos familiares, fechas de títulos, frases motivacionales. Los tatuajes se volvieron parte del paisaje deportivo, casi un código de pertenencia. Pero hay estrellas que decidieron ir a contramano. Y lo hacen con la misma convicción con la que pisan una cancha, una pista o un diamante.

Cristiano Ronaldo: donar sangre antes que llevar tinta

El caso más emblemático es, sin dudas, el de Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, con una carrera que ya supera las dos décadas en la élite, CR7 nunca se hizo un solo tatuaje. La razón es tan simple como poderosa: Ronaldo dona sangre regularmente y evita los tatuajes para no tener que interrumpir esa práctica, ya que en muchos países se exige un período de espera tras hacerse un tatuaje antes de poder donar.

Pero hay más. Según diversas entrevistas a lo largo de los años, el portugués también considera que su cuerpo es su herramienta de trabajo y prefiere mantenerlo “limpio”. En un deporte donde Messi, Neymar, Sergio Ramos e Ibrahimović lucen verdaderas colecciones de arte corporal, Ronaldo eligió diferenciarse también en eso. Una decisión que, lejos de pasar desapercibida, refuerza su imagen de disciplina extrema.

Julián Álvarez: la promesa al padre que nunca rompió

En la Selección Argentina campeona del mundo, donde prácticamente todos los jugadores llevan tinta —desde la manga de Messi hasta el pecho de De Paul—, hay una excepción notable: Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid reveló que es el único jugador del plantel argentino sin un solo tatuaje.

“No lo hago por ser diferente”, explicó la Araña en una entrevista. “Cuando era chico, mi papá nos dijo: ‘Nada de tatuajes, nada de cigarrillos, nada de alcohol’. Hoy, ya de grande, cada uno decide, pero yo no siento la necesidad”. A sus 25 años, Álvarez demuestra que se puede ser campeón del mundo, figura en una liga top y mantener una promesa de la infancia sin que eso reste un gramo de personalidad.

Mohamed Salah: la fe como guía

Mohamed Salah, una de las grandes figuras del fútbol mundial en la última década, tampoco tiene tatuajes. En su caso, la razón está profundamente ligada a su fe musulmana. El islam, en muchas de sus interpretaciones, desaconseja o prohíbe los tatuajes permanentes, y Salah siempre se mostró respetuoso de esos principios.

El egipcio, que equilibra su vida entre la fe, la familia y una carrera multimillonaria, es un ejemplo de cómo las convicciones religiosas pueden convivir con el estrellato deportivo sin contradicciones. En un vestuario como el de Liverpool, donde abundan los tatuajes, Salah nunca sintió presión por sumarse a la tendencia.

Kylian Mbappé: perfil bajo también en la piel

Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid y capitán de Francia, es otro de los grandes nombres que no lleva tatuajes. A sus 27 años, el francés mantiene un perfil extremadamente discreto en todo lo que rodea su vida personal. Mbappé eligió dedicar su vida al fútbol con una intensidad casi monacal: no se le conoce pareja pública, no abusa de las redes sociales y, coherente con esa filosofía, tampoco siente la necesidad de expresarse a través de la tinta.

En un mundo donde cada gesto de un futbolista se viraliza, la piel limpia de Mbappé es, paradójicamente, una declaración de estilo.

Más allá del fútbol: la tinta que falta en otras canchas

El fenómeno no se limita al fútbol. En otros deportes de primer nivel, algunas de las figuras más dominantes del momento también eligen la piel sin tinta, y sus razones son igual de llamativas.

Shai Gilgeous-Alexander: el MVP sin una gota de tinta

Quizás el caso más impactante del deporte actual. Shai Gilgeous-Alexander, base canadiense de los Oklahoma City Thunder, fue nombrado MVP de la NBA en la temporada 2024-25 con promedios de 32,7 puntos, 6,4 asistencias y 1,7 robos por partido. Y lo hizo sin un solo tatuaje en su cuerpo.

Lo más curioso: su premio extendió a nueve temporadas consecutivas la racha de MVPs de la NBA sin tatuajes visibles, una lista que incluye a Nikola Jokić, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo y James Harden. En una liga donde la cultura del tatuaje es casi omnipresente —desde LeBron James hasta los diseños de cuerpo completo de LaMelo Ball—, los mejores del mundo llevan la piel limpia. Una coincidencia que ya dejó de serlo.

Shohei Ohtani: la discreción japonesa en el diamante

En el béisbol, Shohei Ohtani es la figura más grande del planeta. El fenómeno de los Los Angeles Dodgers, cuádruple MVP y el jugador más completo que haya visto la MLB en décadas, no tiene un solo tatuaje. En Japón, los tatuajes cargan con un estigma cultural profundo: históricamente están asociados a la yakuza (la mafia japonesa), y en muchos espacios públicos —como baños termales y gimnasios— las personas tatuadas directamente no pueden ingresar.

Ohtani, criado en esa tradición, nunca mostró interés en tatuarse. Su imagen impecable, su discreción mediática y su enfoque absoluto en el rendimiento lo convierten en un espejo de los valores con los que creció. En un deporte donde las nuevas generaciones estadounidenses abrazan cada vez más la tinta, el japonés marca la diferencia desde el silencio.

Novak Djokovic: 24 Grand Slams y cero tatuajes

En el tenis, Novak Djokovic es el hombre con más títulos de Grand Slam en la historia: 24. A sus 38 años, sigue compitiendo al más alto nivel y llegó a la final del Australian Open 2026. Y en todo ese recorrido, jamás se hizo un tatuaje.

El serbio, conocido por su disciplina extrema en alimentación, meditación y descanso, mantiene una filosofía de vida donde el cuerpo es un templo que se cuida con obsesión. A diferencia de su rival Carlos Alcaraz —que en 2026 ya luce tatuajes que homenajean cada uno de sus Grand Slams—, Djokovic prefiere que sus trofeos hablen por él. Su piel limpia es coherente con un estilo de vida que incluye dieta sin gluten, yoga y una espiritualidad que lo aleja de cualquier tendencia superficial.

Una decisión que habla sin palabras

Lo que tienen en común todas estas figuras es que su decisión de no tatuarse no es pasiva ni accidental: es una elección consciente que comunica valores. Para Ronaldo, es solidaridad. Para Álvarez, es lealtad familiar. Para Salah, es fe. Para Mbappé, es discreción. Para Shai Gilgeous-Alexander, es identidad propia. Para Ohtani, es cultura. Para Djokovic, es filosofía de vida.

En una era donde el cuerpo se convirtió en un lienzo de expresión casi obligatorio para las celebridades, estos deportistas demuestran que la piel limpia también puede ser una forma poderosa de identidad. No necesitan tinta para dejar su marca: ya la dejaron en las canchas, en los diamantes, en las pistas y en la historia.