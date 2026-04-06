Un paso histórico en el fútbol argentino: la decisión que rompe un viejo tabú Ignacio Lago hizo pública su relación y se convirtió en el primer futbolista en actividad del país en visibilizar su homosexualidad, generando un fuerte impacto dentro y fuera de la cancha.

El fútbol argentino sumó un capítulo inédito que trasciende lo deportivo y abre un nuevo debate cultural dentro de un ámbito históricamente hermético.

El protagonista es Ignacio Lago, delantero de Colón de Santa Fe, quien en las últimas horas se convirtió en tendencia tras presentar públicamente a su novio durante una entrevista que rápidamente se viralizó en redes sociales. El gesto, natural y sin estridencias, marcó un precedente en el país.

La situación se dio en el marco de una nota para un medio partidario, donde la producción sorprendió al futbolista con un mensaje de su pareja. La reacción de Lago fue espontánea y emotiva, y sus palabras terminaron de confirmar lo que hasta entonces permanecía en el ámbito privado.

“Es un amor irracional”, expresó el delantero, dejando en claro la naturalidad con la que vive su relación, en una declaración que rápidamente tuvo repercusión mediática y social.

Más allá del momento puntual, el impacto radica en el contexto: se trata del primer futbolista profesional en actividad en Argentina que hace pública su homosexualidad, rompiendo una barrera histórica en un deporte donde este tipo de situaciones suelen mantenerse en silencio.

El caso de Lago no solo visibiliza una realidad largamente presente pero poco expuesta, sino que también refleja un cambio generacional dentro del fútbol, tanto en los vestuarios como en el entorno social que rodea al deporte.

Con 23 años y una carrera en crecimiento, el atacante del Sabalero quedó en el centro de la escena por un hecho que va mucho más allá de los resultados: una decisión personal que puede marcar un antes y un después en la historia reciente del fútbol argentino.