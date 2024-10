¿Qué es el Trofeo Yashin y quiénes fueron sus ganadores en la historia? El arquero argentino volvió a brillar en el Théâtre du Châtelet en París al recibir el Trofeo Yashin, que distingue al mejor guardameta del mundo. En esta nota destacararemos quienes fueron sus ganadores anteriormente.

En una noche de celebración para el fútbol mundial, Emiliano “Dibu” Martínez se llevó el Trofeo Yashin 2024, convirtiéndose en el primer arquero en ganar este prestigioso galardón en dos ediciones consecutivas. La ceremonia, realizada en el icónico Théâtre du Châtelet de París en el marco de la entrega del Balón de Oro, celebró así una temporada histórica para el arquero de la Selección Argentina y el Aston Villa, quien, con personalidad y talento, ha demostrado estar entre los mejores guardametas del mundo.

Este premio, instituido en 2019, lleva el nombre de la leyenda soviética Lev Yashin, conocido como la “Araña Negra”, y es considerado uno de los más grandes arqueros en la historia del deporte. Al igual que el Balón de Oro, el Trofeo Yashin es otorgado tras una votación de periodistas especializados de todo el mundo, quienes evalúan la temporada de cada candidato según su desempeño, habilidades técnicas, liderazgo, y momentos clave en los que su actuación haya salvado a su equipo. La hazaña de Martínez no solo representa un hito en su carrera, sino también un logro histórico para el fútbol argentino.

Un año destacado: del Aston Villa a la gloria con Argentina

El Trofeo Yashin llega al final de un año memorable para el Dibu Martínez. Con el Aston Villa, equipo de la Premier League inglesa, el arquero tuvo una actuación decisiva que contribuyó a una histórica clasificación del equipo a la Champions League, tras terminar cuarto en la liga. En la temporada pasada, mantuvo su valla invicta en 15 encuentros y alcanzó las semifinales de la Conference League, cayendo únicamente ante el eventual campeón, Olympiacos. Su liderazgo en el equipo y su habilidad para mantener la calma en los momentos de alta presión le valieron el reconocimiento internacional, mientras que sus reflejos y control en el área lo consolidaron como uno de los porteros más completos de la liga inglesa.

Pero los logros de Martínez no se limitaron a Inglaterra. Con la Selección Argentina, el arquero sumó un cuarto título, defendiendo los colores albicelestes con la misma garra que lo caracteriza. En la reciente Copa América, se destacó por sus atajadas salvadoras y por su capacidad de liderar desde el arco. En la serie contra Ecuador, Martínez tuvo una de sus mejores actuaciones: sólo recibió un gol en todo el torneo y detuvo dos penales, reafirmándose como el mejor arquero del torneo por segunda vez consecutiva.

¿Qué es el Trofeo Yashin y por qué es tan importante?

El Trofeo Yashin es uno de los galardones más jóvenes en el mundo del fútbol, pero en pocos años ha ganado relevancia y prestigio. Instituido en 2019, este trofeo es entregado cada año al mejor guardameta del mundo, en un intento por destacar la importancia del rol del arquero, tradicionalmente opacado por el brillo de los delanteros y goleadores. La elección del ganador se realiza mediante una votación internacional de periodistas especializados, quienes ponderan aspectos como los reflejos, la técnica, la capacidad de control en el área, y las intervenciones decisivas que han salvado a sus equipos en momentos clave.

Desde su instauración, solo cuatro arqueros han recibido el Trofeo Yashin: Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Thibaut Courtois, y ahora, Emiliano Martínez, quien se une a la lista como el único en ganar en dos ediciones consecutivas, un logro que lo coloca en el máximo nivel de reconocimiento y en el centro de la escena futbolística mundial.

Todos los ganadores del Trofeo Yashin

2019: Alisson

2021: Gianluigi Donnarumma

2022: Thibaut Courtois

2023: Emiliano Martínez

2024: Emiliano Martínez

El impacto de Martínez en el fútbol y el orgullo argentino

Para Argentina, el triunfo de Martínez en el Trofeo Yashin representa no solo un reconocimiento a un jugador en particular, sino también una reafirmación del talento y dedicación que el país ha aportado al fútbol global. Desde la histórica Copa del Mundo de 2022, donde el Dibu fue decisivo en la victoria, hasta este reciente galardón, su carrera ha sido un ejemplo de perseverancia, talento y humildad. Martínez ha demostrado que la posición de arquero no solo es esencial en la defensa del equipo, sino que puede ser determinante en los momentos de mayor tensión.

Con su segundo Trofeo Yashin, Emiliano Martínez se ha ganado un lugar en la historia grande del fútbol y, a la vez, ha elevado las expectativas sobre lo que vendrá en su carrera, tanto en el Aston Villa como en la Selección Argentina. Sin duda, el futuro del Dibu promete más momentos de gloria y reconocimiento para el arquero argentino que sigue dejando su marca en el fútbol mundial.