Los jugadores sudamericanos que actualmente forman parte del Inter de Miami están marcando una nueva era en la Major League Soccer (MLS), aportando su talento y experiencia al equipo dirigido por Gerardo Martino. A continuación, un breve repaso de cada uno de ellos:

Oscar Ustari (ARQ)

El arquero argentino aporta solidez bajo los tres palos. Con experiencia en clubes como el Getafe y el Club Atlético Huracán, Ustari se ha consolidado como un líder defensivo, aportando no solo habilidades de bloqueo, sino también su capacidad para organizar la defensa desde atrás.

Nicolás Freire (DEF)

Este defensor argentino, conocido por su velocidad y agilidad, ha sido clave en la línea defensiva del equipo. Su capacidad para leer el juego y anticipar las jugadas le ha permitido contribuir en momentos cruciales, consolidándose como una de las piezas fundamentales de la defensa.

Héctor Martínez (DEF)

El paraguayo Martínez destaca por su versatilidad en el campo, capaz de desempeñarse en varias posiciones defensivas. Su fortaleza física y compromiso en cada jugada le han ganado el respeto de sus compañeros y de los aficionados, siendo un pilar en el esquema táctico de Martino.

Marcelo Weigandt (DEF)

Proveniente de Argentina, Weigandt es un defensor robusto que combina habilidad y determinación. Su capacidad para salir jugando desde el fondo y su disposición para sumarse al ataque lo hacen un jugador valioso en la construcción del juego ofensivo del Inter.

