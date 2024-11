Your browser doesn’t support HTML5 audio

La UEFA Europa League vuelve a capturar la atención de los fanáticos del fútbol este jueves con una jornada cargada de partidos vibrantes y de alto impacto. Con múltiples horarios de inicio, los encuentros prometen emociones intensas y varias posibilidades de cambios en la clasificación de los equipos, muchos de los cuales buscan asegurar su pase a la siguiente fase del torneo.

A las 13:45, arrancan ocho partidos cruciales. Entre ellos destaca el enfrentamiento entre Galatasaray y Tottenham, donde el equipo turco, liderado por una afición apasionada, intentará frenar a los ingleses que buscan consolidarse como uno de los favoritos del grupo. Tottenham, con su plantel plagado de figuras, deberá imponer su estilo para conseguir una victoria que lo posicione en la cima.

En paralelo, el Eintracht Frankfurt recibirá a Slavia Praga en lo que se espera sea un duelo muy reñido. Ambos equipos llegan en buen momento y con un estilo de juego que prioriza la ofensiva. Frankfurt, aprovechando su localía, espera un triunfo para mejorar su posición en el grupo, mientras que Slavia Praga pretende sorprender con su sólida defensa y contraataque.

Otro encuentro que atraerá miradas es el de Niza y Twente. El equipo francés ha mostrado un rendimiento destacado en el torneo y buscará aprovechar su localía ante un Twente que ha dado de qué hablar con su juego rápido y directo. Además, el Union SG de Bélgica enfrentará a la Roma, donde el conjunto italiano, comandado por figuras de renombre, luchará por llevarse tres puntos cruciales.

So many huge games this week 🤗#UEL pic.twitter.com/9umrgTcm5X

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 4, 2024