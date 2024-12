Vinícius Jr., actual estrella del Real Madrid, no pudo ocultar su gratitud hacia Cristiano Ronaldo, quien recientemente manifestó su desacuerdo con la decisión de otorgar el Balón de Oro 2024 al jugador del Manchester City, Rodri Hernández. Durante la gala de los Globe Soccer Awards celebrada en Dubái, el astro portugués destacó el talento y crecimiento del brasileño, calificándolo como “el mejor jugador del mundo en este momento”.

“Es mi ídolo junto con Neymar, y que Cristiano diga que soy el mejor jugador es un honor inmenso. Compartir este momento con él y recibir el premio al mejor de la temporada es algo muy especial. Hicimos grandes cosas este año en el Real Madrid, y sus palabras me motivan a seguir trabajando duro”, expresó Vinícius tras recibir los premios a Mejor Jugador y Mejor Delantero de la temporada.

En la gala, Vinícius fue galardonado por su impacto en la temporada 2023-2024, destacando como pieza clave en los éxitos del Real Madrid. Por su parte, Cristiano Ronaldo, ahora jugador del Al-Nassr, recibió dos importantes reconocimientos: Mejor Jugador de Oriente Medio y Máximo Goleador Histórico, reafirmando su legado tanto en el ámbito internacional como en su nueva etapa en Asia.

