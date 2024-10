¿Qué tiene que ocurrir para que Franco Colapinto pueda correr en Fórmula 1 en 2025? La revelación de Bottas que abre una puerta para Franco Colapinto en la F1 2025. Enterate de todo lo que dijo.

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue siendo una incógnita, pero recientes declaraciones de Valtteri Bottas han dado un nuevo giro a la situación, avivando las esperanzas del joven piloto argentino para 2025. El actual piloto de Sauber reveló su incertidumbre sobre su continuidad en el equipo, dejando abierta la posibilidad de que Colapinto ocupe su asiento en la próxima temporada.

Durante una rueda de prensa previa al Gran Premio de Estados Unidos, Bottas reconoció que aún no tiene certezas sobre su futuro. “Esperaba que antes de Austin estuviera solucionado, pero sigo esperando las decisiones finales”, expresó el finlandés, quien apuntó que la decisión final depende del jefe de equipo, Mattia Binotto. “En la situación en la que estoy, con solo un asiento disponible, por supuesto que hay un riesgo. Me encanta la Fórmula 1 y quiero seguir corriendo”, añadió, dejando entrever que su permanencia en el equipo no está asegurada.

Para Colapinto, esta noticia representa una oportunidad en un escenario donde las butacas disponibles para 2025 son escasas. Ya se sabe que Carlos Sainz ocupará el lugar que deja libre Logan Sargeant en Williams, mientras que Alex Albon conservará su asiento. Esto deja al argentino con dos posibles vías para mantenerse en la grilla de 20 pilotos titulares: un asiento en Sauber o en Racing Bulls, si Liam Lawson no cumple las expectativas de Red Bull en las próximas carreras.

El desempeño de Colapinto al sustituir a Sargeant en Williams fue notable, logrando sumar cuatro puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán. Su capacidad para adaptarse rápidamente ha captado la atención en el paddock, y ahora, con Bottas en la cuerda floja, la posibilidad de que el argentino ocupe su lugar en Sauber parece más real que nunca.

Además del argentino, otros nombres que suenan como posibles reemplazos de Bottas incluyen a Mick Schumacher y al brasileño Gabriel Bortoleto, piloto de la academia de McLaren. Sin embargo, Bottas se mantiene positivo y confía en que su experiencia podría inclinar la balanza a su favor. “Se va a reducir a la experiencia frente a la juventud”, afirmó, resaltando que su enfoque está en rendir al máximo en pista para asegurar su lugar.

Mientras tanto, la expectativa aumenta sobre quién será el elegido para acompañar a Nico Hülkenberg, ya confirmado en Sauber, en la temporada 2025. La decisión de Mattia Binotto será crucial no solo para el futuro de Sauber, sino también para el futuro inmediato de Franco Colapinto, quien sigue en la pelea por un asiento en la élite del automovilismo mundial.