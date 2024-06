La actual campeona de Wimbledon, Marketa Vondrousova, tuvo que retirarse prematuramente del WTA 500 de Berlín debido a una lesión sufrida durante su partido de octavos de final contra la rusa Anna Kalinskaya. La tenista checa, quien había derrotado a la española Rebeka Masarova por 6-4 y 6-3 en la ronda anterior, no pudo completar el primer set tras un resbalón en el noveno game que afectó su rodilla.

En las imágenes de la transmisión oficial, se observó el dramático momento en que Vondrousova, mientras sacaba, intentó posicionarse para recibir una devolución. Al cambiar de dirección, su pierna izquierda se deslizó, provocando que todo su peso recayera sobre su otra rodilla, que cedió, dejándola tendida en el césped. La escena generó inmediata preocupación entre los presentes, incluida su oponente, Kalinskaya, quien cruzó la red para asistirla mientras era socorrida por el personal médico. Afortunadamente, Vondrousova pudo ponerse de pie por sus propios medios, aunque con claros signos de dolor.

Marketa Vondrousova slips on the grass while serving for the set against Kalinskaya in Berlin.

It looks like she hurt her leg pretty badly.

Anna walks over to check on her.

She’s now receiving an off court medical time out.

Hopefully she’s able to continue. 🙏 pic.twitter.com/XjKbhD00Sd

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 20, 2024