Djokovic ante Sinner: “No voy a ser el favorito, pero lucharé por mi título 100” El serbio Novak Djokovic, actual número 4 del mundo, afronta la final del Másters 1.000 de Shanghái contra el número uno Jannik Sinner. Aunque reconoce no ser el favorito, buscará su quinto título en Shanghái y el trofeo número 100 de su carrera.

Novak Djokovic, una de las leyendas del tenis mundial, no se ve como el favorito en la final del Másters 1.000 de Shanghái que disputará este domingo contra el italiano Jannik Sinner, el número uno del ranking ATP. A pesar de su impresionante trayectoria, Djokovic, de 37 años, reconoció que necesitará dar lo mejor de sí para vencer a Sinner, quien ha demostrado ser uno de los jugadores más consistentes de la temporada.

This Novak Djokovic picture is fitting. 👑 pic.twitter.com/f6TBRViAUX — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) October 12, 2024

“Es el mejor jugador del mundo y está jugando un tenis increíble, especialmente en pista dura. Tendré que estar a mi máximo nivel para ganar”, aseguró Djokovic tras derrotar en la semifinal al estadounidense Taylor Fritz, séptimo del mundo, por 6-4 y 7-6 (6). El serbio es consciente del reto que tiene por delante, especialmente tras los últimos encuentros en los que ha lidiado con problemas físicos.

Una final con historia y una marca legendaria en juego

Djokovic ha sido un dominante en Shanghái, habiéndose alzado con el título en cuatro ocasiones (2012, 2013, 2015 y 2018), más que cualquier otro tenista en la historia del torneo. De ganar el domingo, sumaría su quinto trofeo en la ciudad china y, más significativo aún, alcanzaría el hito de 100 títulos en su carrera profesional, una marca que lo pondría en el selecto club de los jugadores con más títulos en la historia del tenis.

“Luchar por el 100º título aquí, en Shanghái, donde siempre he tenido mucho éxito y donde cuento con tanto apoyo, parece algo escrito en el destino”, comentó Djokovic, quien ostenta el récord de más semanas como número uno del mundo.

The passion. The emotion. The fight. Look at how much it all still means to Novak Djokovic. 🔥 pic.twitter.com/ujdX3SJIPx — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) October 12, 2024

El apoyo del público chino es un factor que Djokovic siempre ha destacado como clave en su éxito en este torneo. “Es increíble jugar aquí. La energía que recibo de la gente me impulsa a luchar aún más”, añadió el serbio, agradeciendo el cariño que siempre ha sentido en Shanghái.

Un enfrentamiento reñido y el desgaste físico

Djokovic y Sinner se enfrentarán por octava vez en su carrera, con un historial que favorece ligeramente al serbio con cuatro victorias frente a tres del italiano. No obstante, Sinner ha ganado tres de los últimos cuatro encuentros, lo que demuestra que llega en un gran momento de forma.

El físico podría jugar un papel importante en esta final, ya que Djokovic ha tenido problemas en la rodilla y la cadera en sus últimos dos partidos, aunque él mismo ha restado importancia a estas molestias. “No me preocupa demasiado. Continué y terminé los partidos, así que esa es una buena señal”, explicó. A sus 37 años, Djokovic es consciente de que las exigencias físicas son mayores, pero también está satisfecho con su capacidad para recuperarse entre partidos.

𝐍𝐨𝐯𝐚𝐤 𝐃𝐣𝐨𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜, 𝟐𝟎𝟎𝟗 A young Novak Djokovic lifts the trophy at the Rolex Paris Masters, marking the first of many more to come ☝️#RolexParisMasters pic.twitter.com/4E3eNQwqLQ — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 11, 2024

“Estoy contento con cómo me muevo y con cómo mi cuerpo se está recuperando. Supongo que, a esta edad, es normal tener pequeños contratiempos físicos en cada partido”, añadió, mostrándose optimista de cara a la final.

Un duelo para la historia

Con todo en juego, la final del Másters 1.000 de Shanghái promete ser uno de los partidos más emocionantes del año. Djokovic, luchando por alcanzar la marca de 100 títulos y demostrar que aún tiene mucho que ofrecer en el circuito, se enfrentará a un Jannik Sinner en su mejor forma, decidido a consolidarse como el nuevo dominador del tenis mundial.

Djokovic's level so high right now that Fritz is just laughing in total disbelief pic.twitter.com/yVp6XpSay9 — Bastien Fachan (@BastienFachan) October 12, 2024

El partido se disputará este domingo a las 16:00 hora local (10:00 CET/08:00 GMT), y todos los ojos estarán puestos en el choque entre estos dos titanes del tenis. ¿Podrá Djokovic alzarse con su quinto título en Shanghái y lograr la histórica cifra de 100 trofeos? O será Sinner quien confirme su supremacía en el tenis actual. La respuesta, en unas horas.