El emotivo adiós a la rivalidad más grande del tenis: Nadal y Djokovic se despiden en Arabia Saudí Rafael Nadal y Novak Djokovic cerraron una era histórica en el tenis, enfrentándose por última vez en una exhibición en Arabia Saudí. Los dos gigantes del deporte dejaron palabras de respeto mutuo y un legado que perdurará en la historia del deporte.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un evento inusual y de gran carga simbólica, la que probablemente sea la mayor rivalidad en la historia del tenis llegó a su fin. Rafael Nadal y Novak Djokovic, dos leyendas vivientes del deporte, se enfrentaron por última vez en una pista de tenis en una exhibición en Riad, Arabia Saudí. Aunque el encuentro no contará de manera oficial en sus estadísticas, significó mucho para ambos jugadores y para los aficionados que los han seguido durante más de dos décadas.

Un cierre inesperado: el dinero saudí junta a los GOAT

El encuentro número 61 entre Nadal y Djokovic no se dio en un Grand Slam ni en un torneo icónico, sino en un evento impulsado por el dinero saudí. A pesar de que no fue el escenario soñado para una despedida de tal magnitud, la presencia de ambos en la pista fue suficiente para emocionar a los más de 8,000 aficionados presentes. Djokovic, en mejor forma física a sus 37 años, se llevó el triunfo por 6-2 y 7-6(5), pero el resultado fue lo menos relevante de la jornada.

The last dance was an epic one. And of course emotional. I’ll cherish our rivalry forever, @rafaelnadal 👑. Tennis will miss you. As-salamu alaykum, Riyadh. #SixKingsSlam is a special tournament. See you soon 🙏🏼 pic.twitter.com/CnBswzZnLy — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 19, 2024

La grada despertó hacia el final del segundo set, cuando Nadal, en una muestra de su legendario espíritu de lucha, salvó una bola de partido y llevó el encuentro a un emocionante tie-break. Aunque su cuerpo castigado por las lesiones ha sido el motivo de su inminente retiro, Nadal dejó destellos de la derecha que lo convirtió en uno de los más grandes de todos los tiempos.

El respeto y cariño entre dos leyendas

Tras el último punto, que terminó con un golpe de Nadal que se estrelló en la red, los dos jugadores se fundieron en un emotivo abrazo. Era el cierre de una rivalidad de casi 20 años, marcada por el respeto mutuo y la competencia al más alto nivel. Ambos tenistas, que se conocen como pocos en el mundo del deporte, aprovecharon el momento para expresar lo que habían guardado durante tantos años.

Novak Djokovic, visiblemente conmovido, tomó el micrófono para dirigirse a Nadal: “No sé cómo empezar… Me acuerdo de nuestro primer partido, quién nos iba a decir que estaríamos aquí con todo lo que hemos logrado. Eres un deportista y una persona increíble. Espero que algún día nos sentemos en la playa a tomar algo y reflexionemos sobre la vida. No lo dejes, hombre, sigue un poco más con nosotros”. Unas palabras que reflejan la admiración y el respeto que el serbio siente por su gran rival.

After their final match, Novak Djokovic and Rafa Nadal exchanged rackets and signed them. Despite the rivalry, they still have enormous respect for one another. This is what sports is all about. ❤️ pic.twitter.com/9lhLL7osiO — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) October 19, 2024

Por su parte, Nadal respondió con gratitud: “Gracias por todo, por lo que has dicho y por la asombrosa rivalidad que hemos tenido. Me has ayudado a superar mis límites todos estos años. No sería el jugador que soy sin ti. Te deseo lo mejor a ti y a tu equipo”. El español, emocionado, recordó con nostalgia los 20 años de su carrera, en los que no solo cumplió sus sueños, sino que también inspiró a millones de seguidores del tenis.

Una despedida dorada, pero con sabor agridulce

Como gesto simbólico, Nadal recibió una raqueta de oro de parte de los organizadores del torneo, un detalle que resaltó el poder económico detrás del evento. Seis de los mejores jugadores del mundo participaron en la exhibición, y aunque el cierre de la rivalidad Nadal-Djokovic no fue el ideal en términos deportivos, sí fue un recordatorio del legado que ambos han dejado en el tenis.

Rafa Nadal hits an OUTRAGEOUS forehand down the line winner against Novak Djokovic at the Six Kings Slam. Might be the last singles match of his career. But Rafa’s tenacity remains unmatched in every sense. Greatness. 🇪🇸🥹 pic.twitter.com/9Oku1nb3kV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 19, 2024

Con este último enfrentamiento, el mundo del deporte despide una era que difícilmente se repetirá. Nadal y Djokovic no solo dominaron el tenis, sino que elevaron la competencia a niveles inimaginables, regalando a los aficionados algunos de los mejores momentos en la historia del deporte. Ahora, con Nadal al borde del retiro y Djokovic todavía en busca de más títulos, el tenis debe decir adiós a su mayor rivalidad, pero el impacto de estos dos gigantes perdurará para siempre.