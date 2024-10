Rafa Nadal, una de las figuras más grandes de la historia del tenis, pudo haber disputado su último partido individual el pasado sábado en el Six Kings Slam, un torneo de exhibición en Riad, Arabia Saudí. A sus 38 años, el balear se enfrentó a su eterno rival, Novak Djokovic, en el duelo número 61 de su histórica rivalidad. Aunque el partido no contó de manera oficial, Nadal dejó una buena imagen, cayendo con un marcador de 6-2 y 7-6(5) en una hora y media de juego.

Al finalizar el encuentro, ambos jugadores se abrazaron en la red y compartieron emotivas palabras de respeto. Posteriormente, Turki Al Sheikh, asesor de la Corte Real de Arabia Saudí y promotor del torneo, le entregó a Nadal un maletín con un obsequio especial: una raqueta de tenis completamente bañada en oro.

¿Cuál es el valor de la raqueta de oro?

El regalo de la raqueta bañada en oro fue un homenaje a la altura del legado de Nadal. Este exclusivo objeto, fabricado a tamaño real y con oro macizo, tiene un valor estimado de 250.000 euros. Además, este reconocimiento se suma al millonario premio que recibieron los seis jugadores del torneo, entre ellos Nadal, Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev y Holger Rune, quienes fueron recompensados con 1,5 millones de dólares solo por participar en el evento.

A pesar de que Nadal no avanzó a la final, ya que perdió ante Alcaraz en semifinales y frente a Djokovic en el partido por el tercer puesto, logró asegurar más dinero por su participación. Se calcula que, sumando la raqueta de oro y los premios monetarios, Nadal se llevó cerca de 2 millones de dólares del Six Kings Slam.

Sinner se consagra en el torneo

En cuanto al desenlace del torneo, fue el italiano Jannik Sinner quien se coronó campeón al vencer a Carlos Alcaraz en la final, remontando en un emocionante partido. Con este título, Sinner consolidó su estatus como el mejor tenista del mundo en 2024, logrando una temporada histórica. Este año ha conquistado ocho títulos, incluyendo el Open de Australia, el US Open y el Six Kings Slam, y ha ganado 67 de los 74 partidos que ha disputado. El premio por su victoria en el torneo de exhibición fue de 6 millones de dólares, lo que cierra un año memorable para el joven tenista.

A fitting send-off for a legend! ❤️

Nadal was presented with a gold tennis racket at the Riyadh Season as he prepares to retire 🎾 pic.twitter.com/yzi2I7ECfD

— 365Scores (@365Scores) October 19, 2024