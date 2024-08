Este viernes promete ser una jornada electrizante para los amantes del tenis en Estados Unidos, con un duelo que ha captado la atención de la afición local: Frances Tiafoe se enfrentará a Ben Shelton en un esperado partido que rememora su enfrentamiento del año pasado en los cuartos de final. La rivalidad entre estos dos jóvenes tenistas estadounidenses, cargada de talento y carisma, será el centro de la atención en el evento.

Tiafoe, de 26 años, nacido en Hyattsville, Maryland, ha consolidado su presencia en el circuito ATP con destacadas actuaciones, incluido su memorable recorrido hasta las semifinales del US Open 2022. En ese torneo, Tiafoe mostró su capacidad al vencer a figuras como Rafael Nadal, aunque finalmente se inclinó ante Carlos Alcaraz. Con un ranking más alto en su carrera, alcanzó el puesto número 19 en septiembre de 2022 y sigue buscando nuevas victorias para elevar su estatus. Su título ATP 250 en Delray Beach en 2018, donde venció a Peter Gojowczyk, destaca su capacidad y determinación en la cancha.

