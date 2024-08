En el mundo del tenis, donde las estrellas emergentes constantemente desafían a las consolidadas, la tenista china Yafan Wang se ha posicionado como una figura a tener en cuenta. Este 1 de septiembre, Wang se enfrentará a la española Paula Badosa en un duelo que promete ser emocionante y competitivo.

Yafan Wang, nacida el 30 de abril de 1994 en Zhengzhou, China, ha sido una fuerza notable en el circuito profesional. Su mejor clasificación en la WTA, el puesto 49, fue alcanzada en marzo de 2019, una hazaña que subraya su habilidad y consistencia en la cancha. Aunque su ranking en singles ha fluctuado, Wang ha demostrado ser una competidora feroz, capaz de desafiar a las mejores del mundo.

Wang Yafan is into her first Grand Slam R16! pic.twitter.com/dcGhGi8JF7

— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2024