En la gran historia de la NBA, pocos momentos resuenan tanto como el logro de un jugador en convertirse en el primer representante de su país en alcanzar la cima del baloncesto profesional. Tal es el caso de Al Horford, quien se convirtió en el primer basquetbolista dominicano en ganar un anillo de campeón de la NBA.

Al Horford, nacido el 3 de junio de 1986 en Puerto Plata, República Dominicana, ha sido una figura prominente en la NBA desde su llegada en 2007. Seleccionado en la tercera posición del draft por los Atlanta Hawks, Horford rápidamente demostró su valía con su versatilidad, capacidad defensiva y habilidades de liderazgo.

HISTORY BEING MADE

Al Horford is the first champion since 1969 that's older than his head coach.

It's the first time EVER a full-time coach is younger than one of his players. (The others, Bill Russell and Buddy Jeannette, were player-coaches). pic.twitter.com/Zu4FDsNbOq

— HoopsHype (@hoopshype) June 18, 2024