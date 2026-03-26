Djokovic no piensa en el retiro y mantiene intacta su ambición de seguir haciendo historia El serbio aseguró que le gustaría competir por varios años más y que su objetivo sigue siendo conquistar nuevos títulos de Grand Slam.

Lejos de conformarse con su legado, el máximo ganador de majors continúa proyectando su carrera con la mirada puesta en nuevos desafíos. El serbio Novak Djokovic dejó en claro que aún no contempla el retiro y que mantiene su deseo de seguir compitiendo al más alto nivel durante los próximos años, con la ambición intacta de sumar más títulos de Grand Slam.

A sus 38 años, el tenista balcánico aseguró que todavía se siente motivado para continuar en el circuito y que su objetivo principal sigue siendo pelear por los torneos más importantes del calendario. Actualmente, es el máximo ganador de Grand Slams en la historia, con 24 conquistas.

En ese sentido, Djokovic remarcó que no tiene una fecha definida para su retiro y que su continuidad dependerá de cómo responda físicamente en las próximas temporadas. La prioridad, según explicó, es mantenerse saludable para poder competir al máximo nivel.

El serbio también dejó en claro que su mentalidad no cambió pese al avance de las nuevas generaciones, lideradas por figuras como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes han ganado protagonismo en los últimos torneos importantes. Aun así, se mostró confiado en poder seguir siendo competitivo frente a ellos.

En los últimos años, Djokovic ha enfocado su calendario en los torneos de mayor jerarquía, priorizando los Grand Slams y los Masters 1000, en busca de optimizar su rendimiento y prolongar su carrera.

Su último título grande fue en el US Open 2023, y desde entonces ha estado cerca de volver a consagrarse, alcanzando instancias decisivas en varios certámenes, lo que demuestra que sigue siendo una amenaza vigente en el circuito.

De esta manera, lejos de pensar en el final, Djokovic reafirma su vigencia y deja en claro que su historia en el tenis todavía no está cerrada: el objetivo ahora es seguir ampliando un legado que ya es único.