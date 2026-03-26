Cerúndolo enfrenta un desafío de alto calibre en Miami con la mira en las semifinales El argentino se mide ante Alexander Zverev en los cuartos de final del Masters 1000, en un cruce que combina historial parejo y presente competitivo.

En uno de los torneos donde mejor rinde, el tenista argentino vuelve a tener una oportunidad concreta de meterse entre los cuatro mejores. Francisco Cerúndolo afrontará este jueves un exigente compromiso frente al alemán Alexander Zverev por los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, en busca de un lugar en las semifinales del certamen.

El encuentro está programado para las 20:00 (hora argentina) y representa uno de los duelos más atractivos de la jornada, con dos jugadores que llegan en buen nivel y con antecedentes que prometen paridad.

El historial entre ambos refleja esa igualdad: se enfrentaron en seis ocasiones, con tres triunfos por lado. Sin embargo, Zverev llega con ventaja reciente, tras imponerse en los últimos cruces, incluido el más cercano en el Abierto de Australia 2026.

Más allá de eso, el argentino ha demostrado sentirse cómodo en Miami, torneo en el que alcanzó instancias decisivas en varias temporadas y donde mantiene una regularidad que lo posiciona como un rival peligroso en superficie dura.

En esta edición, Cerúndolo viene de lograr victorias importantes, entre ellas un triunfo destacado ante Daniil Medvedev, lo que refuerza su confianza de cara a este nuevo desafío.

Por su parte, Zverev, actual número 3 del mundo y uno de los principales favoritos del cuadro, llega tras superar partidos exigentes y buscará imponer su jerarquía en un torneo donde históricamente ha sido protagonista.

El ganador del duelo avanzará a las semifinales del segundo Masters 1000 de la temporada, en una instancia donde ya comienzan a definirse los principales candidatos al título.

Así, el cruce no solo pone en juego un lugar entre los cuatro mejores, sino también la posibilidad de seguir consolidando un presente que ilusiona al tenis argentino en el circuito internacional.